Heide Der Regen strömte, die Teelicher flackerten im scharfen Wind: Auch „Schietwetter“ hat Aktivisten der Bürgerinitiativen (BI) im Gemeindenorden „Heide-Schönemoor“, „Altengraben, „Elmeloh“ und „Trendelbuscher Weg“ am Montagabend nicht von ihrer Mahnwache beim geplanten Baugebiet 252 abgehalten. „Naturschutz“, „Naherholung“, „Flora“, Fauna“ und andere ihrer Meinung nach bei der baulichen Entwicklung des Nordens außer acht gelassene Aspekte hatten sie auf die von Kerzen und Teelichtern erleuchteten Einweggläser gemalt. „Diesmal sind wir nur 20 Leute, mit mehr Vorlauf könnten es deutlich mehr sein“, gab sich Martin Faqeri von der BI Heide-Schönemoor entschlossen.

Druck ausüben, zum Umlenken bewegen, das sollte die Mahnwache zum Gedenken an das was, auf dem Spiel steht, sollte die Ausweisung von Baugebieten weiter so rasch voranschreiten, erläuterte Faqeri. „ Wir sind für eine moderate bauliche Fortentwicklung des Nordens“, beteuerte Faqeri am Heuweg Heuweg, 100 Meter hinter der Straße Heide See.

Die Mahnwache stehe im Zeichen des Klimaschutzes, Erhaltung der Flora und Fauna, für den Baumschutz am Heuweg und gegen eine unangemessene Bebauung der Gemeinde, fasste Faqeri die Forderungen zusammen. In etwa damit, nämlich mit der Durchführung eines Bauleitplanverfahrens in Heide „nördlich Schulweg/östlichHeuweg“, dem Bebauungsplan Nr. 262 in Heide „Nördlich Schönemoorer Landstraße / westlichKortenkamp“, der Bauleitplanung in Elmeloh sowie der Fällung von Bäumen in Heide wird sich der Ausschuss an diesem Donnerstag unter anderem befassen. Besorgt sind die Mitglieder der drei Bürgerinitiativen vor allem wegen einer fortschreitenden Versiegelung der Bodenflächen und infolgedessen der wachsenden Überschwemmungsgefahr. Warum diese real ist, und sich langfristig wohl in Heide daran so schnell nichts ändern wird, hatte die Verwaltung erst im letzten im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz ausführlich in ihren Vortrag zum „Regenwassermanagement“ erläutert. Fazit: Neben empordrängendem Grundwasser trüge bei Starkregen auch der hohe Versieglungsrad auf so manchen Grundstücken zur Hochwassersituation bei.