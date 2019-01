Hemmelsberg Nach 35 Jahren ist Schluss: Am Montag hatte Gastwirtin Rosi Strehler das letzte Mal die Tür des Hemmelsberger Schützenhofs an der Bremer Straße in Hemmelsberg geöffnet und am Abend wieder geschlossen. Die 66-Jährige hat den Gasthof verkauft. Sie geht in den Ruhestand. Was mit dem Schützenhof in Zukunft passieren werde, wisse sie nicht, sagt Strehler. Vorerst bleiben die Türen aber geschlossen.

1983 hatte die 66-Jährige den Gasthof zusammen mit ihrem Mann übernommen. Als er vor 25 Jahren verstarb, führte Strehler den Schützenhof schließlich allein weiter. 22 Jahre lang bot die Wirtin neben kalten Getränken auch Pferdewetten an. „Da kamen die Leute von nah und fern“, erinnert sie sich. „Von Damme bis Cuxhaven.“ Alle hätten das Gasthaus aufgesucht, um ihre Wetten bei ihr zu platzieren.

Nun sei aber Schluss. Sie wolle in Rente gehen. „Ich will das Leben genießen“, sagt die Wirtin. Schließlich habe sie in der Zeit kaum einen freien Sonntag gehabt. Dennoch: Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, erzählt Strehler. Viele schöne, aber auch traurige Momente verbinde sie mit dem Schützenhof.

Schön seien die Schützenfeste des Schützenvereins Hemmelsberg-Altmoorhausen gewesen, die hinter der Wirtschaft in der Schützenhalle und auf dem Schützenplatz gefeiert wurden. Auch an die Zeit mit den Clubs und Vereinen erinnert sie sich gerne: An der Bremer Straße gaben sich der Schützenverein, der Kegelclub „Fidele Runde“, der Kulturtisch, „Die wilden 61“ der Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen, der Opel-GT-Club, der Viehmarkt sowie Stammkunden und Nachbarn die Klinke in die Hand. „Traurig ist es aber natürlich, wenn Stammkunden sterben“, erzählt Rosi Strehler.

Die 66-Jährige verlässt aber nicht nur den Gasthof, sondern auch gleichzeitig ihr Haus. Jahrzehnte hatte sie in dem Gebäude gewohnt. Nun ziehe sie nach Sandkrug, sagt die Gastwirtin in Ruhestand. „Ich werde mir jetzt erstmal eine Auszeit nehmen.“ Und danach? Danach werde sie weiterschauen. Und vielleicht zieht es sie dann ja auch wieder in die Gastronomie zurück.