Hockensberg „Das ist der dickste und schönste Baum in der Allee“, sagt Peter Gremmert. „Niemand versteht, warum die Buche weg soll!“ Und dafür, dass für die geplante Verschwenkung des Pfennigstedter Wegs eine große Waldfläche weichen soll, hat der Anlieger der Straße „Brakland“ in Hockensberg noch weniger Verständnis. Irmgard Voß, die am Rathmanns Weg wohnt, ärgert sehr, dass für eine geplante Verschwenkungen der Kreisstraße 237 mehrere Kastanien an der Iserloyer Straße weichen müssen.

Nachdem der Dötlinger Rat mit deutlicher Mehrheit für die Aufstellung des B-Planes Nr. 55 „Gewerbegebiet Hockensberg“ gestimmt hat, sind Anlieger und Naturschützer am Samstag an der Kreuzung Brakland/Iserloyer Straße zusammengekommen, um sich auszutauschen. Mehrere Buchen erhalten neue „schützende Hände“. „Jetzt sollen doch einige Buchen gefällt werden“, zeigt sich Marcus Martens, Vorsitzender des Heimatvereins Hockensberg, sichtlich verärgert über die beschlossene „Variante 6a“ zum Ausbau der K 237. Danach wird die Kreisstraße südlich verlegt. Für das Sichtdreieck müssen aber Buchen weichen. Auch große Kastanien an der Einmündung zum Rathmanns Weg, die noch nicht einmal kartiert wurden, sind offenbar betroffen.

„Diese Planung ist Murks“, erklärt Marianne Bernhard-Beeskow, Sprecherin der Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen. Der Kreistag habe den Erhalt der kompletten Allee beschlossen. Unter dieser Prämisse hätte der Planer den Trassenverlauf und die erforderlichen Sichtdreiecke erarbeiten müssen. Die Rotbuchen-Allee sei ortsbildprägend für die Gemeinde insgesamt und gehöre sogar aus Sicht des Niedersächsischen Heimatbundes zu den „500 schönsten und wertvollsten Alleen in Niedersachsen“.

Sorgen machen sich die Bürger auch um die Verkehrssicherheit. Bei der geplanten Verschwenkung des Radweges an der K 237 sei ein Unfall vorprogrammiert, meint ein Anlieger. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße dürfe maximal 70 km/h betragen. Bei einer Verlegung der Kreuzung um fünf Meter würden lediglich 100 m² Gewerbefläche wegfallen, hat ein anderer Anlieger errechnet.

Der Heimatverein will nach den Worten seines Vorsitzenden gegen die Planung vorgehen und strebt ein Normenkontrollverfahren an. Das bedeutet auch: Für potenzielle Investoren gibt es vorerst keine Rechtssicherheit.