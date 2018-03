Hollen /Landkreis „Schätze von hier“: So heißt die informative und optisch ansprechende Broschüre über heimisches Obst und Gemüse, mit Erntezeiten, Rezepten und Adressen von Direktvermarktern aus der Region. Entstanden ist sie im Regionalen Umweltzentrum (RUZ) Hollen im Rahmen des Projekts „Wertschätze regionale Lebensmittel“. Und für das ganze Projekt, das am Freitag im RUZ präsentiert wurde, könnte der Titel ebenso gelten: „Schätze von hier“!

Denn was im vergangenen Jahr von Projektleiterin Katja Wessolowski und RUZ-Ökotrophologin Claudia Kay erarbeitet wurde, „ist in dieser Form einmalig in Deutschland“, glaubt Martin Brinkmann, stellvertretender Geschäftsführer des Umweltzentrums. „Wir sind selber ganz begeistert von der Qualität der Materialien.“ Das sieht auch Karin Pieper so: „Ganz tolle Ergebnisse“, lobt die stellvertretende Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Leader“ im Landkreis Oldenburg. „Leader“ ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, aus dem mehr als ein Drittel (14 000 Euro) der Projektkosten von insgesamt 34 000 Euro finanziert wurden. Den Rest steuerten der Landkreis, das Job-Center und das RUZ aus Eigenmitteln bei.

Das 120 Seiten starke Ringbuch „Schätze von hier“ ist nur ein kleiner Teil des Materials, das Wessolowski und Kay erstellt haben. Damit sollen vor allem Erwachsene über Kochkurse, Rezepte und den Einkauf bei Direktvermarktern für regionale Lebensmittel begeistert werden. Darüber hinaus wurden Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche entwickelt: Grundschüler erfahren, was auf einer Streuobstwiese wächst und kreucht und fleucht, während Schüler der Sekundarstufe I mit der Herkunft und Kennzeichnung von Lebensmitteln sowie der regionalen Landwirtschaft – „bio“ wie konventionell – vertraut gemacht werden. Dafür haben die RUZ-Mitarbeiterinnen Unterrichtsmaterialien in Form von Plakaten, Spielen, Anleitungen und praktischen Beispielen entworfen.

„Jetzt muss es von der Theorie in die Praxis gehen“, wünscht Norbert Hamann, der Regionalmanager des Landkreises für die Leader-Projekte. Mittel aus dem EU-Fördertopf sind für die künftigen Kursangebote schon beantragt, nur noch nicht genehmigt worden. Alle Beteiligten gehen aber davon aus, dass das Geld fließen wird und im September die ersten Schulklassen und Gruppen im RUZ über die „Schätze von hier“ unterrichtet werden können – „passend zur Erntezeit“, betont Claudia Kay.

Sie rechnet mit großer Resonanz: „Wir haben unser Projekt gerade auf der Bildungsmesse didacta in Hannover präsentiert“, berichtet Kay. Das Interesse bei Lehrkräften sei hoch gewesen und viele fragten, wo das Material zu kaufen sei. „Die waren ganz erstaunt“, so Kay, „als sie hörten, dass wir es selbst gemacht haben.“

Katja Wessolowski hat von dem Projekt auch noch ganz persönlich profitiert: Sie fand dadurch eine Arbeitsstelle und gehört nun fest zum Team des Umweltzentrums.