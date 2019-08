Horstedt /Simmerhausen Einen Beitrag zur sicheren Energieversorgung soll der Neubau eines 110-/20-kV-Umspannwerkes bei Simmerhausen (Gemeinde Prinzhöfte) leisten. Damit will der regionale Netzbetreiber Avacon die Basis für den Anschluss weiterer dezentraler Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen schaffen. Auch sei mit einem höheren Strombedarf angesichts steigender E-Mobilität zu rechnen. Was es mit dem Vorhaben auf sich hat, konnten Interessierte am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung in der Schützenhalle Horstedt erfahren.

Hermann Karnebogen, Referent Kommunalmanagement der Avacon AG in Syke, stellte das Vorhaben und den geplanten Standort am Ende der Straße „Stolzbruch“, nahe der A 1 und der bestehenden 110-kV-Hochspannungsleitung, vor. „Dort haben wir auf einer Ackerfläche ein 7000 Quadratmeter großes Baugelände erwerben können“, so Karnebogen. Nach Fertigstellung des Umspannwerks (UW) werde das Areal komplett mit einem Grünstreifen auf einer Gesamtfläche von 1000 m² bepflanzt.

Eine Beeinträchtigung der Tierwelt soll es nicht geben. Verlegt werden ausschließlich Erdkabel, und zwar in rund 70 Zentimeter Tiefe. Neben dem Kabel kommt ein Leerrohr für Lichtwellenkabel in den Graben. Platz wäre darin auch für den Ausbau der Breitbandversorgung, wenn sich dafür Interessenten bei der Avacon melden. Gesteuert wird das neue UW von Syke aus. Die Flächen auf dem Gelände würden mit Grasnarbe versehen und gepflegt.

Wie Jens Bringmann, zuständig für den Bau und den Betrieb, und Alexandre Silva Ceo (Projektleiter) von der Avacon Netz GmbH in Salzgitter darstellten, soll Baubeginn im vierten Quartal 2019 sein. Die Bauzeit des neuen Netzknotenpunktes ist auf ein Jahr ausgelegt. Danach soll das neue Umspannwerk Prinzhöfte an die vorhandene Hochspannungsleitung von Wildeshausen nach Ganderkesee angeschlossen werden.

„Das neue Umspannwerk dient in erster Linie einer höheren Versorgungssicherheit“, sagte Projektentwickler Bringmann. Bislang wird das Gebiet von den Umspannwerken in Bassum und Syke versorgt. Das sei „ein sehr großes Gebiet, das wir nun mit einem weiteren Umspannwerk sicherer gegen Störungen machen wollen“, betonte Karnebogen weiter.

Die neue Hochspannungsanlage umfasst zwei baugleiche 110-kV-Leitungsfelder und zwei 110-/20-kV-Transformatoren. Außerdem wird auf dem UW-Gelände ein neues Betriebsgebäude mit einer 20-KV-Mittelspannungsanlage errichtet. „Um das neue Umspannwerk optimal in das Stromnetz einzubinden, sind weitere Baumaßnahmen im Mittelspannungsstromnetz nötig“, erklärte Jürgen Wachendorf, zuständig für Planung und Bau Verteilernetze in Nienburg/Burgwedel/Syke.

Wie er darstellte, werden in der ersten Jahreshälfte 2020 vom UW bis zu den alten Autobahnparkplätzen an der A1 und bis nach Hölscherholz Erdkabel verlegt. In der zweiten Jahreshälfte folgt die Strecke vom UW bis nach Wohlde. Für 2021 sind die Abschnitte nach Stiftenhöfte und Klein Henstedt geplant. Rund 30 bis 40 Kilometer Erdkabel werden es am Ende sein. Wie die aussehen, zeigten Muster, die in der Infoveranstaltung die Runde machten.

Insgesamt investiert die Avacon 11 Mio. Euro – je zur Hälfte in den Bau und den Anschluss des neuen Umspannwerkes. Das Vorhaben war dem Gemeinderat Prinzhöfte bereits vorgestellt worden. Nun gab es die Infos auch für weitere Bürger, die besonders nach Auswirkungen auf Flora und Fauna fragten.