Hosüne /Wildeshausen Da war keine Überzeugungsarbeit nötig: „Wir zeigen Flagge und wollen etwas für den Klimaschutz tun“, sagen Sabine und Nina Schritt aus der Geschäftsführung des Bio-Großhändlers Kornkraft aus Huntlosen-Hosüne. Das Unternehmen mit seinen rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin stellt an diesem Freitag zwischen 12 und 14 Uhr seine Tätigkeit ein und wird eine Informationsveranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit und Klima anbieten. Anlass ist der weltweite Aktionstag der „Fridays for Future“-Bewegung.

„Bei uns läuft zwei Stunden lang der Anrufbeantworter“, bitten die Schritts die Kunden um Verständnis. Nicht betroffen seien die Bioläden. Dort bitte man die Kunden um eine „Klimaspende“, die Kornkraft verdoppeln will. Das Geld soll für die Vernässung des Neustädter Moores bei Diepholz verwendet werden.

„Kornkraft setzt seit der Unternehmensgründung vor 35 Jahren auf eine umweltschonende und nachhaltige Wirtschaftsweise“, sagt Sabine Schritt (64). Seit der Einführung des zertifizierten EU- Umweltmanagementsystems EMAS in 2010 werde jährlich ein Bericht erstellt, der die Umweltleistungen von Kornkraft darstelle. Im Mittelpunkt stehe dabei die Einsparung des Treibhausgases CO2. „Unsere Lastwagen haben die strengste Abgasnorm“, so Sabine Schritt. Bei der Fahrerschulung gelte ein besonderes Augenmerk dem Spritverbrauch. Und noch in dieser Woche soll die Lkw-Flotte um ein Erdgas-Fahrzeug ergänzt werden, so Nina Schritt.

Es gibt weitere Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften:

• Lager und Gebäude von Kornkraft in Hosüne werden nur mit regenerativer Energie beheizt. Abwärme wird konsequent genutzt.

• Bei der Belieferung kommen intelligente Pfandsysteme zum Einsatz. Die Landwirte nutzen in der Regel Mehrwegkisten.

• Obst und Gemüse werden nicht foliert. Auch Rollwagen erhalten keine Plastikfolien, sondern werden mit Spanngurten gesichert. „Wir sparen pro Jahr mehr als 1000 Kilometer Plastikfolie“, sagt Sabine Schritt, „das ist eine Strecke von Berlin bis nach Paris.“ • Fleisch, Käse und Kosmetik werden in Mehrwegkisten ausgeliefert. Kornkraft führt keine Plastik-Einwegflaschen. Produkte mit wenig Plastik haben stets Vorrang.

• Dank regionaler Erzeuger bleiben die Transportwege so kurz wie möglich.

„Der Ökolandbau ist die beste Lösung, um CO2 einzusparen“, sagt Sabine Schritt unter Berufung auf diverse Studien. Bei einem Vergleich von 81 Pflanzenanbaubetrieben in Deutschland verursachte die Bio-Bewirtschaftung – bezogen auf einen Hektar – im Schnitt 785 kg CO2-Äq. pro Jahr. Bei konventioneller Bewirtschaftung seien es 2165 CO2-Äq. pro Jahr. Der Boden sei nach den Ozeanen der zweitgrößte Kohlenstoff-Speicher der Erde.

Gleichwohl steht der Naturkost-Großhändler in der Kritik: In Huntlosen soll für Kornkraft eine neue Gewerbefläche ausgewiesen werden, was bei Anliegern auf Ablehnung stößt. „Wir möchten uns im Ort weiterentwickeln“, so Sabine Schritt. Es werde eine Ausgleichsfläche geschaffen. Da die meisten Mitarbeiter aus dem Ort kämen, seien die kurzen Wege auch ein Beitrag zur CO2-Einsparung.

Mit dem Klimastreik-Freitag habe Kornkraft ein Alleinstellungsmerkmal. Ihm sei keine weitere Firma bekannt, die sich an diesem Freitag in ähnlicher Form mit der „Fridays-for-Future“-Bewegung solidarisch zeige, sagt Michael Bruns, Sprecher der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Auch Marcell Görke, Sprecher der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen, kennt kein Unternehmen, das mitmacht.