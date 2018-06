Hoykenkamp Thorsten Busch brachte es mit drastischen Worten auf den Punkt: „Diese Straße ist eine Katastrophe“, sagte der UWG-Ratsherr, der nach eigenen Angaben fast täglich über die Fockestraße durch Hoykenkamp fährt. Dass die Straße zwischen der Bahnlinie und der Einmündung Am Holz ausgebaut werden muss, ist unbestritten und wurde am Mittwochabend im Ausschuss für Straßen und Verkehr mit großer Mehrheit beschlossen.

Katastrophenstimmung mag nun aber auch bei dem einen oder anderen Anlieger aufkommen, denn die Grundstückseigentümer in diesem Abschnitt müssen die Erneuerung ihre Straße überwiegend selbst bezahlen. Obwohl die Fockestraße seit Jahrzehnten befahren wird, handelt es sich um einen Erstausbau, der nach der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Ganderkesee abgerechnet wird – und die schreibt einen Anlieger-Anteil von 90 Prozent der Kosten vor.

Das erstaunte auch manchen Politiker: „Fragwürdig“ fand Grünen-Fraktionschef Volker Schulz-Berendt „Beiträge für Grundstücke, die schon sehr lange erschlossen sind“. Er und sein Fraktionskollege Jens Volbert stimmten gegen den Ausbau. Auch Arnold Hansen (Freie Wähler) glaubt, die Erschließungsbeiträge seien den Anliegern schwer zu vermitteln. „Das ist bedauerlich, aber rechtlich leider nicht abwendbar“, sagte er. Peter Meyer, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung im Rathaus, hatte zuvor noch einmal betont, dass die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch vorgeschrieben sei – im Gegensatz zu den mittlerweile abgeschafften Straßenausbaubeiträgen.

Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres beginnen. Die Straße wird frisch asphaltiert und bekommt einen stabilen Unterbau. Nebenanlagen und Schmutzwasserkanal sind schon vorhanden und auch abgerechnet worden. 600 000 Euro hat die Gemeinde im Haushalt eingeplant. Die tatsächlichen Kosten müssten aber noch berechnet werden, sagte Meyer der NWZ. Wie hoch der Beitrag jedes einzelnen Anliegers wird, hänge von der Grundstücksgröße und der Anzahl der Vollgeschosse ab. Je Vollgeschoss werden 25 Prozent zur Grundstücksfläche hinzugerechnet.

Besonders teuer wird es also für die Eigentümer sehr großer Grundstücke mit mehreren Geschossen – also vor allem für die beiden Unternehmen Palfinger und Neuhaus Neotec, die nebeneinander an der Fockestraße liegen. Für sie als Gewerbetreibende wird auch noch ein Zuschlag fällig – laut Satzung muss bei gewerblicher Nutzung innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbegebietes die errechnete Fläche aus Grundstücksgröße und Geschosszahl noch mit dem Faktor zwei multipliziert werden.

Es habe in der vergangenen Woche Gespräche mit den Betrieben gegeben, sagte Meyer im Ausschuss – „sie waren alles andere als erfreut“. Es sei sogar in einem Fall die Rede davon gewesen, dass die finanzielle Belastung durch den Straßenausbau die Existenz der ortsansässigen Niederlassung in Frage stelle.

kommentar Wie in Absurdistan Seit Jahrzehnten fahren sie über diese Straße zu ihren Häusern, und nun erfahren die Anlieger der Fockestraße, dass es gar keine richtige Straße ist, an der sie wohnen. Sondern nur provisorisches Flickwerk, das dringend ausgebaut werden muss – formell zum ersten Mal, also kostenpflichtig. Das Palfinger-Werk (früher MBB und anfangs Focke-Achgelis) steht seit 1937 an dieser Stelle und wird seitdem vom Personal- und Lieferverkehr mehr oder weniger problemlos erreicht. Dass die Geschäftsführung sich nun wundert, dass sie mehr als 80 Jahre später noch für die Erschließung zur Kasse gebeten wird, ist nachvollziehbar. Aber selbst wenn die beiden großen Werke einen erheblichen Anteil der Ausbau-Finanzierung aufbringen müssen, trifft auch viele Eigentümer der Grundstücke die Baumaßnahme mit ihren Folgekosten schwer. Die Gemeinde behauptet, ihr seien die Hände gebunden und verweist auf das Baugesetzbuch, das keine andere Lösung zulasse. Wenn das so ist, sollte der Gesetzgeber schleunigst eingreifen und die Erhebung von Erschließungsbeiträgen verständlicher regeln. Und es muss klarer vermittelt werden, warum eine lange bestehende Straße zum Erstausbau wird. Das Beispiel Fockestraße wirkt jedenfalls wie ein Kapitel aus Absurdistan. Vielleicht sollten die Anlieger im Gegenzug auf eine Entschädigung dafür bestehen, dass sie so lange mit einem Provisorium vorlieb nehmen mussten – auch wenn sie es gar nicht richtig gemerkt haben.