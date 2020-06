Anregungen Erwünscht: Konzept für das Huder Zentrum wird vorgestellt

Hude Die Bürgerinnen und Bürger sollen über das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für das Huder Zentrum informiert werden und auch noch Anregungen dazu loswerden können. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Versammlung bislang nicht möglich. Der Gemeinderat hatte das ISEK deshalb erstmal auf den Weg gebracht und auf Grundlage des Entwurfs die Aufnahme in die Städtebauförderung schon ab 2021 beantragt.

Nachbesserungen im Konzept könnten aber noch nachgereicht werden, hieß es vonseiten der Verwaltung. Jetzt soll die Bürgerversammlung am Montag, 6. Juli, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle am Huder Bach, Vielstedter Kirchweg 15, stattfinden.

Aufgrund der aktuellen Schutzbestimmungen infolge der Corona-Pandemie wird beim Betreten des Veranstaltungsortes das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich sein. Darauf weist die Gemeindeverwaltung ausdrücklich hin.

Für alle, die sich schon mal einlesen möchten, kann der ISEK-Entwurf über die Webseite der Gemeinde Hude abgerufen werden (unter Bauen & Wirtschaft/Gemeindeentwicklung & Bauen/Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept).

Es kann auch einfach das Wort „ISEK“ in die Suchmaske auf der Startseite eingegeben werden, um an die entsprechenden Dokumente zu gelangen.