Hude Hartmut Tesch war Frührentner. Er war zuvor bei der Bundesbahn beschäftigt. Mit 60 Jahren wurde sein Arbeitsplatz wegrationalisiert. Zwei Jahre war der Huder schließlich zuhause – bis ihn eine Bekannte ansprach.

„Die hat damals hier in der Apotheke am Schützenplatz in Hude gearbeitet und fragte ob ich einen Job haben will“, sagt Tesch. Er sollte als Botenfahrer Medikamente zu Kunden fahren. „Das war 2006“, erinnert sich der 74-Jährige. nach einem Kurzen Vorstellungsgespräch wurde er auch direkt eingestellt. „Das gefiel mir auch alles gut – und dann habe ich das zwölf Jahre gemacht. Jetzt ist aber Schluss, irgendwann muss man mal aufhören“, findet der heute 74-Jährige.

Zeit zum Schnacken

In dieser Zeit hat Tesch während seiner Fahrten viele interessante Begegnungen mit den Huder Bürgerinnen und Bürgern gehabt. Langweilig wurde es dabei so gut wie nie. Doch wenn er zu Landwirten fuhr, war auch immer ein wenig die Angst als Beifahrer dabei: „Bei Landwirten habe ich immer erst gehupt, ob da ein Hund kommt“, sagt Tesch. Denn vor Hunden hat der Huder große Angst. „Ich bin mal als Sechsjähriger gebissen worden.“

Auch wenn die Bauern immer gesagt haben, „der beißt nicht“, ist Tesch erst dann ausgestiegen, wenn der Landwirt oder die Landwirtin kam. Doch auch dann hat er die Medikamente meistens durch das Autofenster übergeben.

Sehr oft wurde der 74-Jährige auch von den Kunden zu einer Tasse Tee oder Kaffee eingeladen. Angenommen hat er es aber nie, denn es warteten noch andere Kunden auf ihre Medikamente. Für ein kleines Gespräch war aber immer Zeit. „Die älteren Leute freuten sich immer, wenn ich kam. Die haben dann mit mir Platt geschnackt“, sagt Tesch. Oft sei es dabei um die Gesundheit der Kunden gegangen und wie froh sie seien, dass er mit den Medikamenten da wäre.

Das tollste Erlebnis

„Das Tollste war im Altenheim in Wüsting“, erinnert sich der 74-Jährige. „Ich schloss mein Auto nicht ab und ließ sogar die Fahrertür auf.“ Als er dann wiederkam, saß dort plötzlich eine ältere Frau drin. „Ich fragte ,Wo wollen Sie denn hin?’ und sie sagte ,Ja, das ist doch mein Taxi, ich möchte nach Hude’“. Aussteigen wollte die Frau erst nicht. Auch nicht, als andere Rentner kamen und ihr sagten, dass das nicht das Taxi sei, auf das sie warte. Doch irgendwann hat Tesch sie dann dort herausbekommen.

Auch tierische Erlebnisse gab es bei dem Huder: „Ich fahr’ von einem Hof runter und auf einmal macht es ,Miau’ hinter mir.“ Eine Katze hatte es sich hinten gemütlich gemacht. „Was willst du denn hier?“, fragte er damals die Katze, die sich an seinem Arm räkelte. „Da musste ich dann wieder umdrehen und die Katze zuhause rauslassen. Das sind alles so kleine Sachen, die man erlebt“, sagt der Huder.

Selbst fast nie krank

Besonders über die Feiertage gab es viel zu tun für den Botenfahrer. „Dann decken sich die Kunden mit Medikamenten ein“, sagt Tesch. Was genau er an die Kunden ausgeliefert hat, wusste er nie. „Da gucke ich nicht rein. Die Tüten sind verschlossen und es steht nur der Name und die Adresse drauf“, so der 74-Jährige.

Er selbst war in dieser Zeit fast nie krank. „Bis zum 18. Oktober 2018. Da hab ich ein neues Kniegeleng bekommen. Da war ich dann sechs Wochen krankgeschrieben.“ Auch Medikamente bräuchte er kaum. Das führt er auf die gute Pflege seiner Frau zurück.

Aber über die Jahre trat der 74-Jährige beruflich immer wieder etwas kürzer. Früher fuhr er die ganze Woche über. „Dann habe ich ein paar Tage an die Reinigungskräfte abgegeben. Als ich wiederkam aus der Kur, bin ich nur noch donnerstags ab 16.30 Uhr gefahren.“

Sein Auto war am Anfang ein kleiner Lupo, „da passte nicht mal die Kiste, wo die Medikamente drin waren, rein“, sagte er mit einem Lachen. Erst später wurde er dann durch einen Golf ersetzt, nachdem der Motor des Lupos kaputt ging.

Er wird einigen fehlen

Was er jetzt mit seiner gewonnenen Freizeit anstellt, weiß Tesch noch nicht. „Zuhause hab ich ein bisschen Gartenarbeit und dann haben wir einen Enkelsohn, der nimmt auch viel Zeit in Anspruch“, sagt der Huder. Langweilig, dass weiß der 74-Jährige sicher, wird es auf jeden Fall nicht.

Am Donnerstag, 19. Dezember, wird Tesch ein letztes Mal in sein Auto steigen und die Medikamente verteilen. Ob ihm der Job dann fehlen wird, weiß er nicht, „könnte sein“, sagt der künftige Rentner. Den Kunden und Kollegen wird er mit Sicherheit fehlen: „Wenn da zwölf Jahre immer der gleiche gekommen ist und immer ein nettes Wort übrig hatte, fehlt das einem natürlich“, sagt die Inhaberin der Apotheke Birgit Halfter.