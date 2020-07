Aufenthaltsqualität: Platz vorm Bad lädt zum Verweilen ein

Hude Wirklich schön ist er geworden, der neu gestaltete Vorplatz des Huder Hallenbades. Rund 165 000 Euro hat die Gemeinde dafür im Zuge der Sanierung des Bades ausgegeben. Aber es hat sich gelohnt. Der Platz bietet mit seinen Sitzbänken, den Beeten und Hecken und den erhalten gebliebenen älteren Bäumen eine wunderbare Aufenthaltsqualität. Dazu trägt für die Kinder auch das Riesenspielschiff bei. Alles passe perfekt zusammen, auch mit der neuen Glasfassade des Bades, so Bürgermeister Holger Lebedinzew.

Kein Vergleich zu dem Zustand des Vorplatzes vor der Sanierung. Wildwuchs hatte sich breitgemacht. Dann war da die unansehnliche Fassade. Zum Glück war von der Straßenseite nicht all zu viel zu sehen. Doch jetzt muss sich der Eingangsbereich des Hallenbades nicht mehr verstecken .

Die Platzgestaltung, die hier umgesetzt wurde, könnte auch für weitere Plätze im Huder Zentrum als Maßstab dienen. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, zum Beispiel für den Torfplatz oder den Park (Parc d’Arnage) am Rathaus, sagte der Bürgermeister.

Zurzeit ist das Hallenbad geschlossen. Dafür ist das Naturbad geöffnet. Am 1. September ist dann wieder der Wechsel vom Freibad ins Hallenbad geplant, wenn Corona es zulässt.

Es sei schön, dass die Gemeinde in der Regel das ganze Jahr durchgängig eine Bademöglichkeit anbieten könne, für den individuellen Freizeitsport, aber auch für die Vereine und den wichtigen Schwimmunterricht sei das eine tolle Sache, so Lebedinzew. Wenn denn alles funktioniert. Dafür hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren kräftig investiert.

Das Hallenbad stand immer mal wieder für eine längere Zeit nicht zur Verfügung. Der Grund waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Die letzte Maßnahme, einschließlich der Außenanlagen, hat laut Fachbereichsleiterin Martina Schneider rund 1,78 Millionen Euro gekostet. Jetzt stehen noch Restarbeiten an, unter anderem im Bereich der Heizungsregelung und der Wärmebänke.

Streit mit der beauftragten Firma gebe es derzeit noch über das neue Kinderbecken, das offenbar eine versteckte Leckage im Bereich der Fliesen habe, so Fachbereichsleiterin Martina Schneider. Insgesamt wurden laut Bürgermeister Holger Lebedinzew seit Beginn der größeren Sanierungsabschnitte im Jahre 2010 insgesamt, inklusive der Außenanlagen, knapp 3,8 Millionen Euro ausgegeben, um das mehr als 40 Jahre alte Schwimmbad fit zu machen für die Zukunft. „Wenn alles abgerechnet ist, können es noch etwa 90 000 Euro mehr werden“, so Lebedinzew.