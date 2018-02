Hude Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG auf der Strecke der RS 4 vom 18. bis zum 23. Februar wird es einen Schienenersatzverkehr geben. Laut Nordwestbahn finden in dieser Zeit Oberleitungsarbeiten zwischen Hude und Berne statt.

Im Zeitraum vom 19. bis zum 23. Februar kann laut Nordwestbahn täglich jeweils der letzte Zug um 0.10 Uhr aus Bremen zwischen Hude und Berne nicht fahren. Vom 18. bis 22. Februar kann ebenfalls der letzte Zug um 22.45 Uhr aus Nordenham zwischen Berne und Hude nicht verkehren.

Für die Züge mit den Zugnummern 83437 und 83438 wird für diese Strecke ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab Hude beziehungsweise Berne verkehre die RS 4 dann mit an den Ersatzverkehr angepasste Fahrzeiten.

Am Bahnhof Berne hält der Bus an der Bushaltestelle „Bahnhof Berne“ am Bahnhofsvorplatz. In Hude befindet sich die Haltestelle am Ausgang Hohe Straße/Hude Süd.

Die Fahrgäste können sich auf der Internetseite der Nordwestbahn und in den gängigen Online-Auskunftsmedien über die geänderten Fahrzeiten informieren.

Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen generell nicht möglich.

Den Ersatzfahrplan finden Reisende in den Zügen der Nordwestbahn sowie auf der Website unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen.