Hude Es war der Wahnsinn, was da am 23. Juni an Maschinen in den Klosterort gerollt ist. Der jährliche Bikertreff, den Uta Flores-Schwitz und Axel Schwirtz von der Flores-Apotheke für den guten Zweck organisieren, sprengte in diesem Jahr alle Rekorde. „Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen“, so Apotheker Axel Schwirtz. So um die 2000 Motorräder mögen es gewesen sein. Der Parkplatz bei Aktiv/Irma an der Parkstraße hatte nicht mehr ausgereicht. Biker aus der ganzen Region waren gekommen, um den leckeren, selbst gebacknen Kuchen, Livemusik mit drei Bands und weitere Aktionen zu genießen. Alles wiederum für den guten Zweck.

Seit Jahren profitiert der gemeinnützige Verein Kinderaugen von dem Bikertreff. Und dieses Mal fiel die Spendensumme noch höher aus als in den vergangenen Jahren. Stolze 4000 Euro übergaben Axel, Uta und Sina Schwirtz an den Kinderaugen-Vorsitzenden Franz-Herbert Bunjor und seinen Stellvertreter Afrim Zugholi.

„Es ist einfach toll, dass uns die Familie Schwirtz seit Jahren so unterstützt. Ohne die Spenden vom Bikertreff wären viele Hilfsprojekte nicht möglich gewesen“, so Vorsitzender Bunjor gegenüber der NWZ. Bunjor dankte allen Beteiligten.

Der Verein Kinderaugen e.V. engagiert sich seit vielen Jahren, um die Welt für Kinder in armen Regionen ein Stückchen besser zu machen. Aktuell stehen vor allem Litauen und der Kosovo im Blickpunkt. Im Dorf Glamnik im Kosovo hat der Verein im Frühjahr 2019 zum Beispiel ein aus Spendenmitteln finanziertes Schulgebäude für behinderte Schülerinnen und Schüler aus der dortigen Region einweihen können. Die dortige allgemeinbildende Schule erfährt seitdem weiteren Zulauf von Kindern mit Behinderungen aus der ganzen Region, die bislang keine Möglichkeit hatten, an schulischer Bildung teilzunehmen.

„Falenderim!“, was so viel wie „Anerkennung und Dank“ auf Albanisch heißt, steht auf einer Urkunde der Schule in Glamnik, die die Kinderaugenvertreter an die Apotheker-Familie überreichten.

Der Verein Kinderaugen engagiert sich aber nicht nur im Ausland, sondern auch in der hiesigen Region für Kinder. Vielleicht werde man im nächsten Jahr wieder eine besondere Ferienspaßaktion anbieten, so Franz-Herbert Bunjor. Weitere Projekte für Kinder sollen gefördert werden.

Apotheker Axel Schwirtz dankte den vielen helfenden Händen, die beim diesjährigen Bikertreff im Einsatz waren. Es waren neben den Mitgliedern des Vereins Kinderaugen weitere 20 Leute, die mit anpackten. Ein besonderer Dank gehe an die vielen fleißigen Kuchenbäckerinnen für die Kuchenspenden und an die Firma Aktiv/Irma für die Überlassung des Parkplatzes, so Axel Schwirtz. Auch der Verein Huder Fantasie- und Märchentage e.V. hatte erstmals mitgewirkt.

Für Familie Schwirtz steht fest, dass es „Flo’s Bikertreff“ auch im nächsten Jahr wieder geben wird, weil es so viel Spaß macht. Der Termin wurde schon mal festgelegt. Es ist der Sonntag, 7. Juni. Biker sollten den Termin unbedingt schon mal vormerken.