Beratung: Hier gibt es Tipps für die Pflege zu Hause

Hude Es ist eine große Belastung, die pflegende Angehörige auf sich nehmen. Manchmal bis zur Selbstaufgabe. Das weiß die freiberufliche Pflegeberaterin Marion Zimmermann nur zu gut aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Pflegefachkraft. Gerade auch, wenn die Betroffenen völlig unvorbereitet in die Situation geraten. Denn neben chronischen Krankheiten, Behinderungen und zunehmenden Alterserscheinungen, die mehr Pflege fordern, sind es oft spontane Situationen, die alles verändern. Vater oder Mutter, bislang noch selbstständig, kommen zum Beispiel nach einem Sturz oder Schlaganfall ins Krankenhaus und werden mit erhöhtem Pflegebedarf nach Hause entlassen.

Neu im Klosterort

„Dann sind ganz viele Dinge in kürzester Zeit zu regeln“, sagt Marion Zimmermann. Im Hauptberuf arbeitet die Brakerin seit dem 1. April als stellvertretende Pflegedienst- und Heimleiterin in der Huder Tagespflege von Jürgen Stitz. Freiberuflich hat sie schon in Brake eine Familien-Pflegeschule betrieben. Da im Obergeschoss der Huder Tagespflege noch freie Räume zur Verfügung stehen, will sie ihre Pflegeschule jetzt im Klosterort weiterführen.

Kostenlose Kurse in der Pflegeschule Die Orientierungskurse (jeweils 90 Minuten) finden ab dem 8. September jeweils jeden zweiten Dienstag im Monat in der Familien-Pflegeschule statt, jeweils einmal um 16 Uhr und einmal um 18 Uhr. Der Kursus ist offen für alle Interessenten. Den Teilnehmern entstehen keine Kosten. Diese werden von der Pflegeberaterin direkt mit der Pflegekasse abgerechnet. Das gilt auch für weiterführende Kurse zu speziellen Themen, wie zum Beispiel Pflege bei Demenz oder nach einem Schlaganfall, die Marion Zimmermann ebenfalls künftig in der Familien-Pflegeschule in Hude anbieten will. Ein Kursus zum Thema „Hilfsmittel für die häusliche Pflege – Die wichtigsten Tipps, um die Pflege zu erleichtern“ ist zum Beispiel am Montag, 14. September, geplant, einmal von 17 bis 18.30 Uhr und einmal von 19 bis 20.30 Uhr. Die Angebote finden in den Räumen der Huder Tagespflege, Königstraße 28, statt. Um die aktuellen Corona-Regeln einhalten zu können, ist die Teilnehmerzahl auf jeweils sechs Personen begrenzt. Anmeldungen nimmt Marion Zimmermann bis zum 3. September entgegen unter Telefon 0152 03964963 (Email: beratung@zimmermann-brake.de).

Ideale Kombination

„Eine ideale Kombination“, sagt Jürgen Stitz, der die Tagespflege mit zwölf Plätzen seit vielen Jahren betreibt. Auch er weiß aus Erfahrung, wie schwer es für Ehepartner oder auch erwachsene Kinder ist, unvermittelt die Rolle des pflegenden Angehörigen zu übernehmen. Die Unterbringung in einer stationären Einrichtung ist der wirklich allerletzte Schritt. „Die Menschen wollen zu Hause bleiben“, so Stitz. Und dann ist es wichtig zu wissen, dass es viele Hilfen gibt, die den Pflegealltag stressfreier machen.

Stress vermeiden

Ab 8. September finden in der Pflegeschule Hude regelmäßig kostenlose Orientierungskurse für die Pflege zu Hause statt. Er dauert jeweils eineinhalb Stunden und ist für alle offen. Er richtet sich besonders an Betroffene, die aktuell vor der Herausforderung stehen, die Pflege für sich oder eine andere nahestehende Person zu organisieren.

„Auch Seniorinnen und Senioren, die sich auf ihre eigene Unterstützung im Alter vorbereiten wollen, finden hier wichtige Informationen und Orientierung, wie am besten vorzugehen ist“, sagt Marion Zimmermann. Es geht zum Beispiel um die Pflegegrade, die Erläuterung des Begutachtungsverfahrens und die Leistungen der Pflegeversicherung, um Vollmachten und mehr.

Und es wird über die Unterstützungsleistungen gesprochen, wie ambulante Pflege und Tagespflege. Marion Zimmermann möchte verständlich und anschaulich Kompaktwissen für die wichtigsten ersten Schritte vermitteln und auch auf individuelle Fragen der Teilnehmer gerne eingehen.