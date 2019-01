Hude In Niedersachsen geht der Trend zur Eheschließung – immer mehr Paare geben sich das Jawort. In der Gemeinde Hude ist die Zahl der Eheschließungen im vergangenen Jahr dagegen etwas zurückgegangen.

114 Ehen wurden geschlossen, zwei davon waren gleichgeschlechtliche Eheschließungen. Im Vorjahr waren es dagegen 138 Hochzeiten, dazu zwei Umwandlungen von Lebenspartnerschaften in Ehen. Besonders beliebt als Ort für Trauungen ist bei Huder Paaren die Klostermühle. Dort wurden sowohl 2017 als auch 2018 die meisten Hochzeiten durchgeführt, heißt es vonseiten der Gemeinde Hude.

Weniger Babys geboren

Auch in Sachen Nachwuchs steht Hude im Jahr 2018 dem vorangegangenen Jahr etwas nach. 124 Babys konnten in der Gemeinde willkommen geheißen werden. 2017 waren es noch 29 Jungen und Mädchen mehr. Die Besonderheit in jenem Jahr: Ein Baby kam tatsächlich in der Gemeinde Hude zur Welt. 2018 hat es dagegen keine Hausgeburt gegeben.

Doch nicht nur positive Zahlen gibt es zu vermelden: Das Standesamt Hude hatte im vergangenen Jahr 92 Sterbefälle zu beurkunden – im Vorjahr waren es 85 Todesfälle.

Mehr Zuzüge in 2018

Insgesamt ist die Huder Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So waren am Stichtag 31. Dezember 2018 insgesamt 16 549 Menschen in der Gemeinde gemeldet. Am gleichen Tag 2017 waren es noch 16 641 Männer und Frauen. Das entspricht einem Rückgang von 92 Personen oder knapp 0,6 Prozent.

Zwar sind im Jahr 2018 mehr Menschen nach Hude gezogen als 2017, allerdings sind im selben Jahr auch mehr Huder wieder weggezogen. In Zahlen bedeutet das: 897 Personen haben im vergangenen Jahr ihren Haupt- oder Nebenwohnung in der Gemeinde angemeldet – 32 Personen mehr als noch im Jahr 2017. Abgemeldet haben ihre Haupt- oder Nebenwohnung 847 Menschen im Jahr 2018 und 789 Männer und Frauen im Vorjahr.