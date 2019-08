Hude Trotz des schwülen Wetters sind am späten Dienstagabend rund 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger in das Rathaus der Gemeinde Hude gekommen. Bei der Bürgerversammlung Hude und Umgebung für die Bauerschaften Maibusch, Hude II westlich, Kirchkimmen, Vielstedt I und II sowie Nordenholz und Nordenholzermoor stand Holger Lebedinzew Rede und Antwort. Dabei berichtete der Bürgermeister auch vom aktuellen Geschehen in Hude. „Die Verwaltung ist natürlich noch mit viel mehr beschäftigt. Wir haben insgesamt 212 Projekte auf dem Plan“, sagt Lebedinzew. An diesen acht Punkten ist die Gemeinde gerade dran.

• Neues Baugebiet

Im Baugebiet „Wilhelmstraße/nordwestlich Luisenstraße“ sollen in Zusammenarbeit mit einem Privatinvestor 50 Bauplätze entstehen. Davon besitzt die Gemeinde 30, die Firma Claußen Projekt aus Oldenburg verfügt über die anderen 20. Die Grundstücke der Gemeinde sollen 145 Euro pro Quadratmeter kosten. „Es gibt zwar noch keinen Ratsbeschluss, wir können aber davon ausgehen, dass der Empfehlung aus dem Verwaltungsausschuss gefolgt wird“, sagt Lebedinzew. Der private Investor lege seine Preise selbst fest. Es hätten sich rund 600 Interessenten gemeldet. „Bis Ende des Jahres wollen wir die Grundstücke verkaufen“, meint der Bürgermeister. Der Baubeginn sei dann im kommenden Frühjahr geplant.

• Bahnhofstunnel

Durch die vermehrt auftretenden kurzen und starken Regenfälle wird der Bahnhofstunnel immer wieder überschwemmt. Passanten müssen dann durch teilweise knöcheltiefes Wasser waten. „Das Wasser läuft auf der Nordseite die Treppen herunter“, erklärt Lebedinzew. Dem wolle man jetzt auf den Grund gehen: „Wir werden uns intensiv mit der Entwässerung im Bereich des Tunnels beschäftigen.“ Im Zuge dessen denke man auch über weitere Verschönerungen nach und wolle sich um eine Beschilderung kümmern.

• Gewerbegebiet

Das Huder Gewerbegebiet „Am Bahndamm“ ist ausverkauft. „Das ist auf der einen Seite positiv, da es das Interesse an der Gemeinde zeigt“, sagt Lebedinzew. Allerdings könne man nun im Huder Zentrum Gewerbetreibenden keine Flächen mehr anbieten: „Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Grundstücken – die Situation gestaltet sich allerdings schwierig.“

• Kita Amselstraße

Bei der Planung der Kita Amselstraße nehme „das Projekt seinen Lauf“. In Kürze werde das beauftragte Architekturbüro Thalen Consult aus Zetel den Bauantrag fertiggestellt haben. Dieser solle dann direkt an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden. Anschließend stehe die Ausschreibung für die Baufirmen an. „Im Frühjahr 2020 könnte der Baubeginn sein, wenn alles nach Plan läuft. Im Sommer 2021 sollte die Kita möglichst fertig werden“, sagt der Bürgermeister.

• Kita St. Marien

Für die sechste Gruppe der katholischen Kita St. Marien an der Glatzer Straße wird an diesem Freitag der Grundstein gelegt. Entstehen wird eine Erweiterung des Kindergartens durch den Austausch des Containers in eine feste Gruppe mit 23 Kindern im Haus. Dieses hat gleichzeitig den Bau einer Turnhalle mit neuen Personalräumen und eine Erweiterung im Küchenbereich zur Folge. Die Bauzeit soll etwa neun Monate betragen. Es fallen Kosten von insgesamt rund 900 000 Euro an.

• Hallenbad

Die Kernsanierung des Huder Hallenbades wird bald abgeschlossen sein. Am 19. Oktober ist die Wiedereröffnung geplant. „Dann wird es das erste Anbaden geben. Die Nachfrage ist riesig“, stellt Lebedinzew fest. Der Innenbereich werde komplett fertiggestellt sein, es stünden aber noch Arbeiten im Außenbereich an. Diese sollen noch in diesem Jahr beginnen. Ab Sonntag, 1. September, müssen sich die Huder Badefreunde allerdings auf eine schwimmbadlose Zeit einstellen. Denn an diesem Tag schließt das Naturbad Hude.

• Klosterruine

Noch immer verbirgt sich die Huder Klosterruine hinter einem Bauzaun. Jetzt soll Bewegung in die geplante Sanierung kommen. „Wir bekommen Mittel von Land und Bund, um die Klosterruine wieder zu einem Baudenkmal im bestmöglichen Zustand zu verwandeln“, erklärt Lebedinzew. Dafür stelle das Bundesministerium insgesamt 500 000 Euro zur Verfügung. Die Sanierung werde etwa ein Jahr in Anspruch nehmen.

• Dichtemodell

Hude soll ein Dichtemodell bekommen, das den Rahmen für die zukünftige Bebauung im Zentrum des Ortes festlegt. „In der Mitte sollen die höchsten Gebäude stehen und es am dichtesten sein. Nach außen wird es von Straße zu Straße weiter abflachen“, sagt der Bürgermeister. Der entsprechende Ratsbeschluss soll am 26. September kommen.