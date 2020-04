Corona-Pandemie: Appell der Ärzte: Hude – mit Maske schön!

Hude Mit einem eindringlichen Appell, eine Maske in der Öffentlichkeit und in den Geschäften zu tragen, wenden sich sieben Huder Ärztinnen und Ärzte an die Bevölkerung, und sie haben Bürgermeister Holger Lebedinzew und den Vorsitzenden des Gewerbe- und Verkehrsvereins, Andreas Otte, gebeten, dieses Anliegen zu unterstützen.

Die Huder Ärzte schreiben: „Am Montag werden die meisten Einzelhandelsgeschäfte in Hude wieder öffnen dürfen. Das freut uns alle. Aber wir alle fürchten mit der Lockerung der bisherigen Maßnahmen eine Zunahme der Neuinfektionen und damit die sichere Überforderung unseres Gesundheitssystems mit viel mehr Toten als bisher.

Sachsen und jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern haben als bisher einzige Bundesländer eine generelle Pflicht zum Tragen sogenannter Behelfsmasken im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften etc. eingeführt. Jena bereits vor circa zwei Wochen, mit der Folge, dass dort seit neun Tagen keine Neuinfektionen mehr aufgetreten sind. Und Berlin hat dies bisher einzig aus dem Grund nicht getan, weil befürchtet wird, dass der „Run“ auf den in unseren Kliniken, unseren Praxen, Pflegeheimen dringend benötigten medizinischen Mundschutz noch größer wird als bisher.

Aber Top-Virologen und Politiker verkünden seit Tagen gemeinsam, dass eine selbst genähte Stoffmaske auch hilft, wenn die meisten von uns sie denn tragen. Herr Söder hat in seiner Pressekonferenz in Berlin am 19. April auch dringend dazu geraten, ,Behelfsmasken’ aus Stoff etc. zu tragen.“

In dem Schreiben an Bürgermeister und den Vorstand Gewerbe-und Verkehrsverein heißt es weiter: „Als Vorstand des Huder Gewerbe- und Verkehrsvereins und als Bürgermeister müssen Sie keine Pflicht zum Tragen dieser Behelfsmasken aussprechen – aber Sie sollten dies als ein gemeinsamer Appell an alle Ihre Kund/innen und Mitbürger/innen tun, es bewahrt Sie davor, evtl. bei Zunahme der Infektionszahlen Ihr Gewerbe erneut schließen zu müssen, es schützt Sie und Ihre im Einzelhandel tätigen Angestellten; und es hilft auch uns, die wir in den Praxen die medizinische Versorgung in Hude aufrechterhalten, unter einem sehr hohen persönlichen gesundheitlichen Risiko für jede/n von uns.

Und hier im Ort gibt es genügend Frauen, die seit Wochen Stoffmasken produzieren, gerne nennen wir die Kontaktdaten, die Bevölkerung könnte versorgt werden, die Menschen müssten nur dazu angehalten werden.

Sie könnten sich durch eine gemeinsame öffentliche Stellungnahme an die Spitze einer Bewegung setzen, die nötig ist, damit wir alle möglichst gesund und wirtschaftlich nicht ruiniert weiter arbeiten können. Und, meine Herren, es wird ein Marathon, bis wir einen Impfstoff oder sicher wirksame Medikamente zur Verfügung haben werden.“

„Hude - mit Maske schön!“ geben die unterzeichnenden Mediziner Dr. Elisabeth Lencer, Jörg Lencer, Katharina Melzer, Dr. Carola Thurow, Dr. Rasmus Thurow, Dr. Anke Willenbrink und Monika Rundel-Tegtmeyer als Slogan aus. Und sie hoffen eindringlich, dass sich viele daran halten.