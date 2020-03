Coronakrise: Wochenmarkt weiterhin beliebt

Hude Die strahlende Sonne lockte am Freitagnachmittag trotz der Coronakrise zahlreiche Besucher auf den Wochenmarkt auf dem Huder Bahnhofsvorplatz. Doch von einem normalen Markttreiben konnte nicht die Rede sein.

Viele der Marktbesucher sind wegen des Coronavirus vorsichtiger geworden. Sie trugen zum Teil einen Schal vor dem Mund oder eine Mundschutzmaske. Ebenfalls hatten einige Einweghandschuhe an. Die 14 Marktbeschicker verteilten sich mit mehreren Metern Abstand auf dem Bahnhofsvorplatz. Zudem haben sie die Kunden mit Schildern gebeten, Abstand zu halten oder nur einzeln an den Verkaufstresen heranzutreten.

Auch das Ordnungsamt war vor Ort und hat vor den Verkaufsständen mit Kreide Abstände vorgezeichnet. Ebenfalls wurde kontrolliert, ob nur Stände auf dem Wochenmarkt waren, die privilegierte Lebensmittel angeboten haben.

Um die Kunden und Verkäufer am Stand von Bastwöste & Co, die südländische Spezialitäten anbieten, weiter zu schützen, durften die Kunden das Geld nur noch in einem Korb übergeben, erklärte Annkatrin Pape aus Wildeshausen. Weiter sagte die 28-Jährige: „Es werden keine eigenen Gefäße der Kunden mehr angenommen.“

Früher war es üblich, dass Kunden ihre eigenen Schalen oder ähnliches für die Ware mitbrachten.

Auch am Obst-Verkaufsstand von Detmar Steffens wurde verstärkt auf die Hygiene geachtet und unter anderem mit Handschuhen bedient.

Der 61-Jährige hat wegen der Coronakrise zudem ein Personalproblem. Denn zwei seiner Angestellten gehören zur Risikogruppe und haben sich entschieden, nicht mehr auf dem Wochenmarkt zu verkaufen.

Dabei betont der Markthändler, dass er noch Glück hat. Denn seine Waren gehören zu den privilegierten Lebensmitteln. Andere haben das Glück nicht, wie die Pflanzen- und Blumenhändler sowie auch die Konditoren.

Laut Steffens kommen mehr Menschen auf die Wochenmärkte. „Die Leute gehen lieber auf die Wochenmärkte und an die frische Luft, als in die Supermärkte“, erklärt sich der 61-Jährige den Andrang.

Das Ordnungsamt freut sich zudem, dass alle Marktbesucher den geforderten Abstand von eineinhalb bis zwei Meter gehalten haben. Auch wenn sich dadurch zeitweise längere Schlangen bildeten.