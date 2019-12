Hude Die Weihnachtsgans liegt noch im Magen, die wohlige Wärme des Kamins ist in jedem Eckchen des Hauses zu spüren. Gemütlich, solche Weihnachtsfeiertage, oder? Doch nicht alle Menschen können das Fest so genießen. Viele Berufsgruppen müssen auch dann arbeiten, wenn andere um den geschmückten Baum sitzen. Um all denen seine Wertschätzung auszudrücken, schaute Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew bei drei Institutionen am 24. Dezember vorbei: dem Wohnpark am Sonnentau in Hude, dem Senioren- und Pflegezentrum in Wüsting und bei der Johanniter Rettungswache in Hude. Einen Tag zuvor hatte er außerdem die Polizeistation besucht.

„Es kann nicht genug gewürdigt werden, dass Menschen in diesen Berufen sich das ganze Jahr über für andere Menschen einsetzen“, befand der Bürgermeister, der stellvertretend für alle Huderinnen und Huder unterwegs war. Seine erste Station war das Senioren- und Pflegezentrum in Wüsting. Dort hatte sich die Leiterin Kathrin Plambeck etwas Besonderes ausgedacht. Zwei der Mitarbeiterinnen – Barbara Schumacher und Heike Wilms – standen verkleidet als Engel und Weihnachtsfrau parat, um Geschenke an die Bewohner zu verteilen. „Wir überlegen uns jedes Jahr eine andere Aufmerksamkeit, je nach dem, was sich die Bewohner wünschen“, sagte Kathrin Plambeck und schob einen bis oben vollgepackten kleinen Wagen in Richtung der Zimmer.

51 Einzelapartments sowie 12 Plätze in der Tagespflege bietet das Pflegeheim an – dafür sind insgesamt 65 Mitarbeiter im Einsatz. Die meisten von ihnen kommen aus Hude, Wüsting und Umgebung. „Das ist wirklich schön. So kennen sich die Leute untereinander, und alles ist viel persönlicher“, so Bürgermeister Lebedinzew. Persönlichkeit, Gemeinschaft, Leben, Spaß – all das sind Schlagworte, die auch der Leiterin Kathrin Plambeck am Herzen liegen. „Wir sind ein offenes Haus und wir freuen uns über jeden, der mal hereinschaut.“ Dass nicht nur Bewohner, sondern auch Mitarbeiter zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz sind, zeigten die Weihnachtsboten Barbara Schumacher und Heike Wilms. Während sie sich aufmachten, um die Bewohner mit kleinen Geschenken glücklich zu machen, sagte Wilms: „Jeden Morgen freue ich mich, zur Arbeit zu gehen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als ein Lächeln zurückzubekommen.“

Auch im Wohnpark am Sonnentau in Hude übergab der Bürgermeister einen Präsentkorb an die fleißigen Mitarbeiter. Seit 2014 begibt er sich auf diese Tour an Heiligabend. Damit führt Lebedinzew eine Tradition seines Vorgängers Axel Jahnz fort.

365 Tage und 24 Stunden im Jahr ist die Rettungswache der Johanniter in Hude besetzt – die letzte Station auf der Weihnachtstour des Bürgermeisters. Auch Frank Hattendorf – in der jüngsten Ratssitzung zum Ehrenbrandmeister ernannt – war gekommen. „Denn auch den Feuerwehrmitgliedern und Rettungssanitätern gebührt großer Dank“, sagte Lebedinzew. Er kam auf „große Veränderungen“ zu sprechen, die im kommenden Jahr auf die Hilfsorganisation zukämen. Derzeit sei sie in einer Übergangslösung Am Reiherholz untergebracht. „Doch im Ernstfall zählen Sekunden“, machte Lebedinzew klar und ergänzte: „Kommendes Weihnachten und Silvester werden Sie alle auf jeden Fall in den neuen Räumlichkeiten verbringen.“ Etwa zu März/April nämlich solle der Neubau an der Parkstraße in Hude fertiggestellt sein.