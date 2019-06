Hude Kurzfristige Gleisänderungen und gestrandete Züge – die Stellwerkstörung in Bremen am Montag zeigte auch in Hude Wirkung. Gegen Mittag hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass der IC-Verkehr zwischen Hannover und Leer/Ostfriesland umgeleitet werden musste und mehrere Halte entfielen – darunter auch Bremen und Oldenburg. Gegen 15 Uhr war die Stellwerkstörung laut Deutscher Bahn dann wieder behoben.

Auch auf dem Bahnhof in Hude waren die Auswirkungen auf den Nahverkehr spürbar. Katrin Thesing aus Hude wollte mit dem Zug nach Oldenburg fahren, doch daraus wurde zunächst nichts: „Der Zug fuhr von einem anderen Gleis ab, als geplant.“ Davon habe sie über die Anzeigentafeln am Gleis erfahren, eine entsprechende Durchsage habe sie nicht gehört. Die Änderungen seien so kurzfristig erfolgt, dass sie ihren Zug nicht mehr erwischt habe. Da auch kein Bus nach Oldenburg fahre, werde sie nun am Gleis in Hude auf den nächsten Zug warten, so Thesing.

Sebastian aus Ganderkesee wartete am Bahnhof auf einen Zug aus Oldenburg. Eigentlich wollte er nach Schierbrok fahren, doch die geplante Regio-S-Bahn aus Oldenburg kam nicht. Nun wartete er stattdessen am Gleis auf den nächsten Zug. „Es gab dazu nur eine Durchsage, die hat man aber kaum verstanden.“

Mehr Informationen zur Störung und den geänderten Abfahrtszeiten der Züge gebe es im Internet. Die Kommunikation zwischen der Deutschen Bahn und den Fahrgästen könnte in diesem Fall aber besser sein, sagte er.