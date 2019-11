Hude Die Blätter färben sich jetzt im Herbst in bunte Farben. Von Braun über Gelb bis hin zu Orange. Doch wenn sie erstmal von den Bäumen fallen, sieht es auf dem eigenen Rasen schnell aus wie ein großer Flickenteppich. Dann kommt die Harke oder der Laubsauger ins Spiel und es geht los, bis auch das letzte Blatt in einem Sack oder auf dem Komposthaufen entsorgt ist.

Auch der Kommunalservice ist in dieser Zeit in der Gemeinde Hude unterwegs, um gegen das Herbstlaub anzugehen. Der Bauhof des Zweckverbandes ist für „alle gemeindlichen Liegenschaften, wie das Rathaus oder Spielplätze, und Straßen sowie Bürgersteige entlang der gemeindeeigenen Flächen“ zuständig, erklärt Uwe Nordhausen, Geschäftsführer des Zweckverbands Kommunalservice Nordwest. Dafür sind in der Regel zwei bis vier Personen eingesetzt, fügt Hartmut Abel, Fachbereichsleiter für Garten- und Landschaftsbau, hinzu.

Bis Dezember im Einsatz

Bis zum Dezember ist der Kommunalservice mit seinen Kehrmaschinen in Hude unterwegs. Zwischen 500 und 700 Tonnen Laub kommen dabei jedes Jahr zusammen. „Es kommt auf die Witterungsverhältnisse an“, sagt Abel. „In diesem Jahr wird es wohl weniger. Weil die Bäume weniger Laub tragen als 2018 und wegen des Witterungsverlaufs 2019“, erklärt Nordhausen.

Nun gibt es bei den Bürgerinnen und Bürgern auch welche, die gar keine Bäume auf ihrem Grundstück haben und trotzdem jedes Jahr ihren Rasen, die Auffahrt oder den Hof von Blättern befreien müssen. Denn in der Nähe stehen Straßenbäume. Hierzu sagt der Geschäftsführer Nordhausen ganz klar: „Wenn das Laub auf deren Grundstück fällt, geht es automatisch in ihr Eigentum über.“ Heißt, sie sind dafür verantwortlich, das Laub zu entsorgen. Auch aus rechtlicher Sicht, denn „alle Grundstücksanlieger im Ort haben nach der Straßenreinigungssatzung Gehweg und Rinne zu reinigen“, fügt Nordhausen hinzu.

Das ist nicht richtig

Hin und wieder gibt es aber Personen, die die Arbeit des Kommunalservices ausnutzen. „Zum Termin, wenn die Kehrmaschine kommt, schieben sie das Laub in die Rinne des Bürgersteiges und die Maschine schiebt das Laub vor sich her.“ Und das birgt Gefahren, denn das Laub endet dann meist in den Regenwasserabläufen und verstopfe sie. „Richtig ist das nicht“, betont Nordhausen, „gerade bei der Zunahme der Starkregenfälle, kann es zu Überschwemmungen kommen.“ Das Gleiche gilt auch bei der Entsorgung in Gräben. Zudem ist auch der Wald tabu, dies gilt vom Gesetz her als illegale Müllentsorgung und wird strafrechtlich verfolgt.

Laub ordnungsgemäß entsorgen Das Nachbarrecht im Land Niedersachsen besagt, dass Rasenmäher und andere Geräte und Maschinen mit Elektro- und Verbrennungsmotor nur an Werktagen in der Zeit von 7 bis 20 Uhr benutzt werden dürfen. Laubbläser oder Grastrimmer mit Verbrennungsmotor ohne EG-Umweltzeichen dürfen nur von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr betrieben werden. Die Gemeinde Hude hat eine über das Nachbarrecht hinausgehende Regelung. An Werktagen in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr und von 20 bis 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen sind Tätigkeiten verboten, die mit erheblicher Geräuschentwicklung verbunden sind wie die Nutzung von Rasenmähern und Gartengeräten. Der Kommunalservice berät Bürger- und Straßengemeinschaften im Einzelfall über eine Abholung von größeren Laubmengen unter Telefon 04222/9465-0. Anfragen per E-Mail (info@kommunalservice-nw.de) oder über die Homepage www.kommunalservice-nw.de

Auch Forderungen, die Straßenbäume bei sich fällen zu lassen, um nicht mehr deren Laub entsorgen zu müssen, werden in der Regel nicht umgesetzt. Denn während nach dem Nachbarschaftsrecht Bäume einen bestimmten Abstand zum Nachbargrundstück haben müssen, besitzen Straßenbäume eine Sonderstellung. „Bäume der Gemeinde dürfen sich solange entwickeln, bis das Eigentum der Anlieger Gefahr droht, beschädigt zu werden oder die Lebenssituation unzumutbar ist“, sagt Nordhausen.

Große Straßenlaubaktion

Dabei ist das gar nicht notwendig, das Laub illegal zu entsorgen oder sogar gleich den ganzen Straßenbaum. Denn die Gemeinde Hude lässt ihre Bürgerinnen und Bürger in diesem Fall nicht in den Laubhaufen untergehen. Jedes Jahr findet eine große Straßenlaubaktion in Hude statt, bei der der Kommunalservice in der Gemeinde Container aufstellt, sagt Abel. Zu festgelegten Zeiten kann dort dann das Laub, dass von Bäumen der Gemeinde stammt, kostenlos entsorgt werden.

Dieses Jahr wird die Aktion am Samstag, 23. November stattfinden. Wo die Container genau stehen und wie die Zeiten zum Abgeben des Laubes lauten, das wird noch bekannt gegeben.

Wer bis zum 23. November nicht warten möchte, für den gibt es eine Alternative. „Wenn Anwohner ungefähr zehn bis 20 Säcke mit Laub gefüllt haben, dass von Bäumen der Gemeinde stammt, können sie uns anrufen“, sagt Nordhausen. „Dann fahren wir Donnerstag oder Freitag los und holen das ab.“ Die Laubsäcke müssen die Bürgerinnen und Bürger allerdings selber kaufen. „Wir trennen die Säcke natürlich dann später von dem Laub“, fügt Nordhausen hinzu.

Privates Laub in Biotonne

Das private Laub, das von den Bäumen fällt, die auf dem eigenen Grundstück stehen, gehört in die Biotonne. Wenn dort nichts mehr rein passt, kann es auch, gegen eine Gebühr, bei der Grünabfall-Sammelstelle in Leckerhörne in Hude abgegeben werden. Grünschnitt bis 0,125 Kubikmeter kosten 1 Euro, bis 0,25 Kubikmeter 2 Euro. Ab 0,5 Kubikmeter werden 4 Euro berechnet, bis einen Kubikmeter sind 8 Euro fällig, bis zwei Kubikmeter 12 Euro. Die maximale Menge ist auf drei Kubikmeter beschränkt und kostet dann 16 Euro. Größere Mengen können auf der Sammelstelle nicht entsorgt werden.

Die Sammelstelle in Hude ist von Dienstag bis Freitag, zwischen 14 und 18 Uhr, und am Samstag, von 9 bis 13 Uhr, geöffnet.