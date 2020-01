Hude Zum Alter der Eichenallee auf der Grabstelle der Familie von Witzleben an der Kirchstraße in Hude gibt es nur Schätzungen. Die jüngsten Bäume dürften vor 150 Jahren gepflanzt worden sein, die ältesten vor 250 Jahren. Die alten Eichen auf dem sogenannten Erbbegräbnis sind als Naturdenkmal 608 ausgewiesen und genießen besonderen Schutz. Leider hat eine kürzlich vorgenommene fachliche Begutachtung ergeben, dass drei der alten Bäume aufgrund nachlassender Vitalität und mangelhafter Standfestigkeit gefällt werden müssen. Das teilte der Landkreis als Untere Naturschutzbehörde am Freitag mit.

Inka Gelker von der Kreisverwaltung betonte auf Nachfrage der NWZ, dass die Verkehrssicherung bei der Entscheidung eine große Rolle spiele. Der Landkreis habe deshalb die Fällung für zwei der betroffenen Bäume in Auftrag gebeben. Ein dritter Baum werde aufgrund seiner besonderen ökologischen Funktion für diverse Arten, die in Totholz und Höhlen leben, wie zum Beispiel Fledermäuse, Käfer, Insekten, Vögel, als Torso belassen.

Ähnliches ist vor Jahren auch schon mit einer anderen Eiche der Allee geschehen. Auch die verbleibenden Bäume sollen im Zuge von Pflegemaßnahmen von Totholz befreit werden, um sicherzustellen, dass morsche Äste nicht herunterfallen.

Für die gefällten Bäume wolle man im Herbst in Absprache mit Familie von Witzleben neue Eichen pflanzen.

Im Verlauf der Jahre sind im östlichen Teil der Grabstelle einige Ahornbäume wild gewachsen. Da sie in Konkurrenz zu den geschützten Eichen stünden, wolle man sie ebenfalls entfernen. Geplant sei, in Zusammenarbeit mit der Gutsverwaltung, an der Ostseite langfristig eine dritte Reihe Eichen zu pflanzen. Diese sollen dann wieder zu einer eindrucksvollen Eichenreihe aufwachsen. So wolle man auch in Zukunft den landschaftsprägenden Charakter der Eichenallee erhalten.

Das Erbbegräbnis derer von Witzleben wurde von Christoph Ernst von Witzleben Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet. Anlass der Gründung des Familienfriedhofes war laut Chronik der Familie von Witzleben das 1804 von Napoleon erlassene Dekret über das Bestattungswesen. Hierin wurden Bestattungen innerhalb der Stadtmauern, in den Kirchen, um die Hospize und Krankenhäuser untersagt, da diese Art von Beisetzung zu Platzmangel und hygienischen Missständen führte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie von Witzleben ihre Gruft in ihrer Patronatskirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee gehabt.

Die Grabstelle wurde in drei Reihen mit Eichen bepflanzt, die im Lauf der Jahrhunderte zu einer stattlichen Allee heranwuchsen. Die Bäume haben mittlerweile Stammumfänge von bis zu 3,85 Metern und Kronendurchmesser von bis zu 20 Metern, wie dem Naturdenkmalverzeichnis des Landkreises Oldenburg zu entnehmen ist.