Freiwilligeneinsatz: So läuft die Blutspende in Corona-Zeiten

Hude An gleich zwei Tagen kann in Hude Blut gespendet werden. Der DRK-Ortsverein Hude lädt am Montag, 4., und Dienstag, 5. Mai, jeweils von 15 bis 20 Uhr in die Jahnhalle ein. Die NWZ beantwortet in Zeiten der Corona-Pandemie die wichtigsten Fragen.

Warum finden aktuell Blutspenden statt ?

Es mag kurios wirken, dass aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt werden, und das DRK dennoch zur Blutspende aufruft, obwohl direkter Kontakt dort nicht vermeidbar ist. Der Grund hingegen ist klar und deutlich. In der Versorgung mit Blutkonserven kann das DRK keine Pause einlegen, denn jeden Tag werden in Deutschland trotz Corona viele Tausende Blutspenden für erkrankte Menschen benötigt. Nicht auszudenken, welche Folgen eine Zwangspause für die Betroffenen, das DRK und das deutsche Gesundheitssystem hätte.

Was ändert sich in der Organisation ?

Die wichtigste Änderung ist der neue Ort für die Blutspende. Dafür hat es einen kurzfristigen Umzug vom Kulturhof in die Jahnhalle, Vielstedter Kirchweg, gegeben, die sonst nur in den Sommerferien genutzt wird.

„Sie bietet schlichtweg mehr Platz, um die Spenderliegen weiter auseinanderzustellen und auch die Abstände an den anderen Stationen einhalten zu können“, erklärt Roar Abel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im DRK-Ortsverein Hude. Alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter würden zudem einen Mundschutz tragen.

Worauf sollten die Spender achten ?

Das DRK bittet, die Blutspende nicht in Gruppen zu besuchen. Dazu sollte man – wenn möglich – einen Mund- und Nasenschutz tragen. Außerdem könne man für sich bereits im Vorfeld Klarheit schaffen. „In der Blutspende-App des DRK kann ein Fragebogen beantwortet werden, der schon zu Hause entscheidet, ob eine Spende möglich ist“, erklärt Roar Abel. Und ohnehin gilt: Wer krank ist oder sich nicht gesund fühlt, sollte keine der angebotenen Blutspenden besuchen.

Was wird anders sein als bei bisherigen Spenden? ?

Neben größeren Abständen, die einzuhalten sind, werden die Spender auf das sonst umfangreiche Buffet verzichten müssen. Stattdessen gibt es Lunchpakete, die zu Hause oder vor der Halle mit ausreichend Abstand verzehrt werden können. Die sonst angebotene Kinderbetreuung entfällt ebenfalls.

Für Jubiläumsspender die ihre 50., 75. oder 100. Blutspende abgeben, hat sich der DRK-Ortsverein ebenfalls etwas anderes überlegt. „Wir möchten nebenbei den Handel in Hude unterstützen“, erklärte Roar Abel. Statt Pralinen oder anderen Süßwaren, erhalten die jahrelangen Spender als Dankeschön dieses Mal Gutscheine von Geschäften aus dem Ort.