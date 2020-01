Hude Geführte Radtouren, Wanderungen und Ortsrundgänge: Wenn es nach den Huder Gästeführern ginge, wird 2020 keine Langeweile aufkommen. Insgesamt 30 Angebote für den Klosterort und Umgebung haben sie in diesem Jahr geplant. Ihr neues Programm stellte die Touristik-Palette Hude mit den Gästeführern am Mittwoch im Klosterbezirk vor.

Reiherholz entdecken

Darunter finden die Interessenten altbewährte Klassiker, aber auch neue Führungen, berichtete Kerstin Sonka von der Touristik-Palette. Somit wird zum Beispiel eine Fahrradtour auf der „Kiek in’t Land“-Route der Landwirtschaft von Jan Juister an vier Tagen im Sommer angeboten. Start der Touren ist jeweils am Vielstedter Bauernhaus. Dabei besteht nicht nur die Möglichkeit, die Natur entlang der Wege besser kennenzulernen, sondern auch landwirtschaftliche Betriebe entlang der Route zu besichtigen.

Darüber hinaus werden auch zwei neue Wanderungen im Reiherholz angeboten. Der Förster Philipp Verpoorten lädt an zwei Terminen zu einem eineinhalbstündigen Ausflug in den Wald ein. Der Förster erklärt dabei das Ökosystem Wald, das Wachstum der Bäume und den Lebensraum der Natur. Verpoorten thematisiert auch die Aspekte des Klimawandels und der nachhaltigen Forstwirtschaft. „Frühling im Reiherholz“ kann mit der Gästeführerin Everose Nepke erlebt werden. Sie hat eine entspannte Wanderung mit kleinen Achtsamkeitsübungen am Sonntag, 17. Mai, geplant.

Touren fast ausgebucht

Den Auftakt macht in diesem Jahr jedoch der Gästeführer Günter Budde am Sonntag, 15. März, mit einem Sonntagsspaziergang durch Hude für Neubürger und Interessierte. Budde gibt bei der Führung zahlreiche Infos rund um den Klosterort. Beendet wird das Angebot im Klosterbezirk. „Die erste Anmeldung ist sogar schon eingegangen“, so Budde.

Sehr beliebt sind auch die dreitägigen Radtouren von Edith Buskohl. Wer noch einen Platz ergattern will, sollte sich schnell anmelden. „Die Touren sind fast ausverkauft“, sagte Buskohl. In diesem Jahr bietet sie zwei Ausflüge, vom 12. Juni bis 14. Juni und vom 19. Juni bis 21. Juni, von Hude nach Varel und Wilhelmshaven an.

Im vergangenen Jahr nahmen rund 1000 Gäste an den Gästeführungen der Touristik-Palette und den Parkführungen des Guts der Familie von Witzleben teil. Zudem zählte Sonka etwa 440 Teilnehmer bei den 20 individuellen Touren, die bei der Touristik-Palette zusätzlich angefragt wurden. Die Möglichkeit, individuelle Touren zu buchen, wird auch in diesem Jahr wieder angeboten.

Das ganze Programm ist im Flyer für 2020 zusammengefasst. Rund druckfrische 2000 Exemplare liegen an verschiedenen öffentlichen Stellen sowie der Touristik-Palette aus.