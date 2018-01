Gut betreut in den Osterferien

Hude Für die diesjährige Osterferienbetreuung im Kulturhof Hude sind noch Plätze frei. Das berichtet Kulturhof-Anja Peters. „Wer seine Kinder noch anmelden möchte, kann das noch bis zum Mittwoch, 31. März, im Kulturhof machen“, so Peters. Anmeldebögen liegen laut Peters in der Gemeindeverwaltung Hude und dem Kulturhof aus oder sind unter www.kulturhof-hude.de auch online abrufbar.

Das Angebot für berufstätige Eltern aus der Gemeinde richtet sich an sechs- bis zwölfjährige Schulkinder, die in der Zeit vom 19. bis 23. März und 26. bis 29. März, jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, betreut werden.

Ein Team von Sozialassistenten und Erziehern bietet ein buntes Ferienprogramm mit zahlreichen Kreativ- und Sportangeboten. Die Kinder bekommen ein warmes Mittagessen, ein kleines Frühstück muss mitgebracht werden.

Eine Anmeldung ist nur Wochenweise mit Mittagessen möglich und kostet für die erste Woche 62€ Euro (plus 25€ Euro für das Mittagessen), in der zweiten Woche entstehen 49,60€ Euro Betreuungskosten (plus 20€ Euro für Mittagessen und Getränke.

Die Sozialcard der Gemeinde kann auf die Betreuungskosten angerechnet werden.

Neu ist in diesem Jahr, dass für Kinder aus Wüsting der Kulturhof einen Shuttleservice von der Schule (Abfahrt 7.05 Uhr) und zurück (Abfahrt Kulturhof 16 Uhr ) anbietet.