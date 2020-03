Handel: Für Nachschub wird gesorgt

Hude Es herrscht Hochbetrieb in den Huder Supermärkten. Unzählige Kunden stehen vor den Regalen, schieben ihre Einkaufswagen zum Auto. Von einem wahren Ansturm wollen Christian Meyer (Marktleiter Edeka-Center Hude) und Marcus Krüder (Stellvertretender Marktleiter Aktiv und Irma Hude) zwar nicht sprechen. Aber auch sie gestehen: Es ist definitiv mehr los als an einem bisherigen „normalen“ Wochentag.

Die Nachfrage von Produkten wie Mehl, Nudeln, Reis oder Toilettenpapier ist seit einigen Tagen ungebrochen – und stellt die Supermärkte vor große Herausforderungen. „So richtig begonnen hat es mit dem Andrang am vergangenen Donnerstag“, sagt Marcus Krüder von Aktiv und Irma. Die Mitarbeiter versuchen nach Kräften, die Regale aufzufüllen, berichtet Christian Meyer von Edeka Meyer. „Wir haben gestern erst eine große Lieferung an Toilettenpapier bekommen. Davon ist schon nichts mehr vorhanden.“ Mengenbegrenzungen werde es dennoch nicht geben. „Viele jüngere Menschen kaufen nicht nur für sich sondern auch für ältere Familienmitglieder ein“, sagt Meyer.

Die Mitarbeiter sind derweil dazu angehalten, direkten Kontakt mit Kunden zu vermeiden, sich nach der Arbeit an der Kasse die Hände zu waschen. Einkaufswagen, Greifzangen an den Backautomaten und die Trenner an den Kassen würden dazu regelmäßig desinfiziert. „Wir haben außerdem entschieden, das Mehrwegkonzept am Bedientresen auszusetzen, um den Kontakt so gering wie möglich zu halten“, erklärt Christian Meyer.

Und auch die Kunden achten darauf, möglichst wenig in Kontakt zu kommen. „Ein mulmiges Gefühl ist beim Einkaufen schon vorhanden“, sagt eine Kundin aus Hude – gerade wenn man sehe, was aktuell in Italien passiert. Sie halte aber nichts von Hamstereinkäufen. Ähnlich sieht es ein Vielstedter, als er mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz schiebt. „Ich habe den ganz normalen Wocheneinkauf getätigt. Nicht mehr und nicht weniger.“

Die Marktleiter der Huder Supermärkte betonen dabei, dass sich die Käufe größtenteils in einem vernünftigen Rahmen bewegen. „Man kann bei den Kunden schon eine Nervosität spüren, aber es geht alles sehr gesittet und vernünftig vonstatten“, sagt Christian Meyer. Ob die Supermärkte in Hude künftig auch sonntags öffnen, ist derweil noch nicht entschieden – bei Bedarf ist die Ausdehnung der Öffnungszeiten denkbar. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, allen zu gerecht werden“, sagt Marcus Krüder. Immerhin: Nachschub scheint noch immer vorhanden, wenn auch nicht mehr in den Größenordnungen wie sonst vielleicht. Aber die Zuversicht ist groß, der hohen Nachfrage in den kommenden Tagen gerecht zu werden.