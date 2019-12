Das Huder Investitionsprogramm für das Jahr 2020

Zentrale Dienste

• Erwerb von Computer-Lizenzen: 3400 Euro

• Löschwasserbrunnen: 16 000 Euro

• Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs für Altmoorhausen: 325 000 Euro

• Erneuerung Sirene in Altmoorhausen: 9000 Euro

• Einsatzleitsoftware für drei Ortswehren: 4500 Euro

• Zaun Feuerlöschteich Hurreler Str.: 3400 Euro

• Tragkraftspritze für die Wehr Wüsting: 16 000 Euro

• Zaun Feuerlöschteich Ströhenweg: 5800 Euro

• Erneuerung Rednerpult im Rathaus: 8500 Euro

• Hochdrucklüfter Feuerwehr Hude: 3000 Euro

• Rettungsboot Feuerwehr Wüsting: 10 000 Euro

• Umbau einer notstrombetriebenen Tankstelle im Zuge des Katastrophenschutzes: 10 000 Euro Bildung und Gesellschaft

• Investitionszuschuss Sportförderung: 5000 Euro

• Kunststoffsportanlage Huder Bach: 7000 Euro

• Ausstattung Fachräume Oberschule: 15 100 Euro

• Sportgeräte Mehrzweckhalle: 2500 Euro

• Sanierung öffentlicher Spielgeräte: 20 000 Euro

• Geräte Kulturhof: 4000 Euro

• Erneuerung Küchenzeile Kulturhof: 20 000 Euro

• Medienausstattung Grundschulen: 10 000 Euro

• Gruppengarderoben Austausch Kita Wüsting: 4500 Euro

• Spielgeräte Kita Heckenstrolche: 20 000 Euro

• Musikanlage der Turnhalle Grundschule Hude Süd: 9000 Euro

• Physikalischer Server Grundschulen: 10 000 Euro

• Digitale Schultafeln: 58 000 Euro

• Spielhaus Kita Wüsting: 3000 Euro

• Ausstattung bei Erweiterung der Kita St. Marien: 30 000 Euro

• Neue Geräte für Trimmpfad in Hude: 10 000 Euro

• Stadion am Huder Bach (Bewässerung): 15 000 Euro

• Waldstadion/Flutlichtanlage: 80 000 Euro

• Ergänzung Musikinstrumente Oberschule: 1100 Euro

• Softwarelizenz: 5500 Euro

• Büroeinrichtung Kita Heckenstrolche: 3000 Euro

• Sonnensegel für Krippe Heckenstrolche (2000 Euro) und Kita Pusteblume (4000 Euro).

• Aquarium für Peter-Ustinov-Schule: 3500 Euro

Bürgerdienste und Soziales

• Geschwindigkeitsanzeigetafeln: 5000 Euro

Gemeindeentwicklung

• Ausbau Wilhelmstraße, Planungskosten: 20 000 Euro

• Dorferneuerung Altmoorhausen, Hemmelsberg, Hurrel, Lintel: 57 000 Euro (insgesamt 100 000 Euro, inkl. Zuschuss)

• Hallenbad Hude: 200 000 Euro

• Parkplatz Kirchstraße: 220 000 Euro

• Buswartehäuschen/Ersatz: 10 000 Euro

• Dachsanierung Mehrzweckhalle: 600 000 Euro, Gemeindeanteil nach Abzug des Zuschusses von 400 000 Euro

• Allgemeine Straßensanierung: 500 000 Euro

• Planungskosten Erweiterung Grundschule Hude-Süd: 50 000 Euro

• Bahnhofsaufgang Hude-Süd: 150 000 Euro

• Oberflächenentwässerung Lerchenstraße (Regenwasserkanal): 200 000 Euro

• Neubau Brücke Pastorenkamp: 20 000 Euro

• Neubau Kita Hude: 1,26 Mio. Euro (insgesamt 4,5 Mio.)

• Gebäudesanierung Peter-Ustinov-Schule, Fortsetzung: 1 Mio. Euro

• Sanitätsraum Naturbad: 40 000 Euro

• Sanierung/Neubau: Grundschule Wüsting, Planungskosten: 50 000 Euro

• Umsetzung Digitalpakt an Schulen: 212 000 Euro plus weitere 212 000 Euro in 2021

• Aufsichtsturm Naturbad, Erneuerung: 40 000 Euro

• Stromtankstelle am Rathaus: 5000 Euro

• Geräteschuppen Kita Pusteblume: 3000 Euro

• Geräteschuppen Naturbad: 2000 Euro

• Laubcontainer Oberschule: 5000 Euro

• Phänomenta-Platz Oberschule: 50 000 Euro

Kommunalmarketing

• Ankauf Wohnbauflächen: 1,4 Mio. Euro

• Ankauf Gewerbeflächen: 520 000 Euro

• Breitbandverkabelung: 60 000 Euro

• Umsetzung Tourismuskonzept: 13 000 Euro

• Sanierung Wanderwege: 5000 Euro

• Investitionszuschuss Sanierung Klosterbezirk: 3000 Euro