Hude /Hemmelsberg /Tweelbäke Nach dem Fund einer Torpedomine am vergangenen Donnerstag an der Bremer Straße bleibt ein mulmiges Gefühl. Der Torpedo mit seinen 300 Kilogramm Sprengkraft hatte von den Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes im Verlauf einer dramatischen Nacht geborgen und in der nahe gelegenen Kiesgrube am Barkemeyersweg kontrolliert gesprengt werden können. Ohne dass Menschen und Tiere zu Schaden kamen. Mehr als 500 Bewohner im Umkreis waren mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren, des THW, des DRK, der Johanniter und der Malteser, für viele Stunden evakuiert worden.

Bereits 2010 waren zwei Torpedominen ebenfalls an der Bremer Straße entdeckt und kontrolliert gesprengt worden. Deutsche Soldaten hatten kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges mit diesen zu Minen umgebauten Torpedos die Straße sprengen wollen, um die Alliierten aufzuhalten, heißt es. Dazu ist es damals nicht mehr gekommen. Die tödliche Bedrohung blieb in der Erde.

Schon 2010 war mit der zur Verfügung stehenden Technik nach weiteren Bomben in diesem Bereich gesucht worden, ohne dass etwas entdeckt wurde. Nach dem hochbrisanten Fund am Donnerstag bei Bauarbeiten stellt sich nun die bange Frage, ob da nicht noch mehr gefährliche Sprengkörper schlummern.

Zeitnahe Untersuchung

Die Gemeinde Hude hat deshalb im Zuge der Gefahrenabwehr weitere Bauarbeiten in diesem Bereich untersagt. Bereits erteilt wurde laut Bürgermeister Holger Lebedinzew der Auftrag an eine Spezialfirma aus Oldenburg, den betroffenen Bereich nach vergrabenen Sprengkörpern mit der heute zur Verfügung stehenden Technik abzusuchen. In Abstimmung mit der Straßenbaubehörde sei man dabei, das Untersuchungsgebiet einzugrenzen, das nach bisherigen Erkenntnissen wohl hauptsächlich das Waldgebiet an der Bremer Straße im Bereich Hemmelsberg und Tweelbäke betreffe, so der Bürgermeister. Die Untersuchungen sollen so schnell wie möglich vorgenommen werden.

Der Bürgermeister lobte am Montag noch einmal die super Zusammenarbeit aller Beteiligten und die große Hilfsbereitschaft. Ein besonderer Dank gehe auch an die Teams des Wüstenlander Hofes und des Gasthofs Buchholz, die sofort ihre Säle als Sammelstellen für die evakuierten Einwohner geöffnet hätten, wo sich Ehrenamtliche der Hilfsdienste um die Menschen kümmerten. Man wolle die Unterstützer noch einmal extra einladen, um Danke zu sagen.

Wie berichtet, waren auch mehr als 150 Kühe, Bullen und Kälber vom Hof Kaiser im unmittelbaren Gefahrenbereich in einer beeindruckenden Hilfsaktion vieler Landwirte aus der Region auf Viehanhänger verladen und zum Parkplatz des Oldenburger Möbelhauses Buss gefahren worden. Gut fünf Stunden hatten die Landwirte mit den Tieren dort ausgeharrt. Der Geschäftsführer der Firma Buss habe Zugang zu den Toiletten ermöglicht und die Helfer mit Kaffee und Keksen versorgt. „Das gab großen Applaus“, sagt Landwirt Tobias Kaiser. Er war überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft der Kollegen aus der ganzen Region, die nach einem kurzen Whatsapp-Hilferuf ihre Trecker mit Viehanhänger in Bewegung gesetzt hatten. Gemeinsam wurden die Tiere auf dem Hof Kaiser verladen und gemeinsam gegen 2 Uhr nachts auch wieder in den Stall gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen habe für Ausleuchtung gesorgt und auch Wasser herangefahren, um die Viehanhänger danach reinigen zu können, so Kaiser. Die Tiere haben den Stress nach seinen Worten gut verkraftet. „Schon mittags war alles wieder normal“, sagt der Landwirt.

Dank an die Helfer

Familie Kaiser will die mehr als 50 Helfer demnächst zu einem Grillabend als kleines Dankeschön einladen. An den Kosten werde sich die Gemeinde beteiligen, sagte Bürgermeister Lebedinzew.

Tobias Kaiser hofft jetzt, dass bei der Untersuchung des betroffenen Gebietes keine weiteren Sprengkörper gefunden werden. „Wir brauchen das nicht noch mal.“