Landwirtschaft In Hude: Die Bauern sorgen für das tägliche Essen

Hude /Hurrel „Eines sollst du nie vergessen, Bauern sorgen für das Essen!“ – Dieser Spruch, der zeigt, wie wichtig die Landwirtschaft für uns ist, ist Wilfried Wieting, der seinen Betrieb in dritter Generation in der Huder Bauerschaft Hurrel führt, besonders wichtig: „Wir müssen als Landwirte von unseren Erzeugnissen auch leben können.“

Das war die Kernbotschaft, die Wieting der SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag mit auf den Weg gab. Die Abgeordnete zeigte sich verständnisvoll: „Über Jahre sind große Probleme in der Landwirtschaft von CDU-Ministern verschleppt und verschoben worden. Damit muss jetzt Schluss sein.“

Große Probleme

Große Probleme: Damit meint Mittag die Themen Digitalisierung, Umstellung der Nutztierhaltung, hin zu mehr Tierwohl, Düngeproblematik und den hohen Preisdruck.

„Wir müssen als Verbraucher bereit sein, das Mehr an Tierwohl auch zu bezahlen und den Landwirten so die notwendige Wertschätzung entgegenbringen. Das heißt: Schluss mit Billig-Angeboten“, zeigt sich die SPD-Abgeordnete überzeugt, dass das Umdenken auch an der Ladentheke ankommen muss.

Sorgen der Azubis

Der Hof Wieting, der rund 95 Jahre alt ist, hat auch drei Auszubildende, die sich Sorgen um die Zukunft der Landwirtschaft machen: Sie erlebten, dass sich sehr viele Landwirte Gedanken machten, wie es weitergehen könne. Das beunruhige die Auszubildende natürlich auch, so die jungen Leute. „Früher hatten wir hier in Hurrel 46 Höfe, jetzt nur noch knapp 15“, sagte Wilfried Wieting.

Susanne Mittag, die als tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion auch Mitglied des Landwirtschaftsausschusses ist, versuchte, Aufbruchstimmung zu vermitteln: „Wir müssen jetzt etwas tun. Deshalb wollen wir durch die Borchert-Kommission einen Weg aufzeigen, auf den sich die Landwirte verlassen können und den wir gemeinsam mit dem Verbraucher, den Naturschützern und den Landwirten gehen. Hin zu mehr Tierwohl und vor allem zu fairen Preisen für hochwertige Erzeugnisse.“

Wirtschaftlich arbeiten

Dennis Wieting, der den Hof eines Tages übernehmen will, sieht ebenso die Probleme, aber auch einige Chancen: „Die gesamte Landwirtschaft muss mit diesem Konzept, der Landwirtschaft der Zukunft, wirtschaftlich arbeiten können“, forderte er von der Politik und ergänzte: „Nur mit der notwendigen Planungssicherheit wird es noch Hofnachfolger geben.“

Gemeinsamer Dialog

Thomas Sprock, Geschäftsführer der Wüstinger Firma Urban Fütterungstechnik, war ebenfalls bei dem gemeinsamen Austausch dabei: „Wir müssen wieder dahinkommen, dass sich Landwirtschaft lohnt und nicht nur Verpachtung.“ Da waren sich alle Teilnehmer einig.

Um den gemeinsamen Dialog weiter fortführen zu können, stellte Susanne Mittag den Landwirten das Papier der Borchert-Kommission zur Verfügung. „Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten“, wünschte sich Mittag.