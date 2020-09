Soziales In Hude Und Hurrel: Vierter Knoten der Vernetzung im Kreis

Hude /Hurrel Eigentlich wäre am Wochenende das Bürgerfest in Hude gewesen. Das wäre der passende Termin für die offizielle Urkundenübergabe gewesen. „Doch in Corona-Zeiten gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen“, betonte Karin Rohde von der Fairtrade Steuerungsgruppe Hude vor 50 geladenen Gästen auf der Terrasse des „Seminarhauses Lichtblick“ in Hurrel. In diesem Open-Air-Rahmen mit Abstand überreichte die stellvertretende Landrätin Christel Zießler die Zertifizierungsurkunde der Kampagne Fairtrade Towns an Bürgermeister Holger Lebedinzew und Karin Rohde unter dem Beifall der Gäste, unter ihnen die Mitglieder der Steuerungsgruppe Hude.

Fair ist mehr

Die Gemeinde Hude ist schon seit März Fairtrade-Gemeinde. Damit befindet sie sich auf Landkreisebene zusammen mit den Gemeinden Wardenburg, Hatten und Ganderkesee in guter Gesellschaft. Zießler: „Hude ist nun schon der vierte Knoten zur Fairtrade-Vernetzung.“ Das betonte auch Detlef Bollmann aus der Gemeinde Wardenburg, der symbolisch einen Fairtrade-Produkte-Korb übergab. Dahinter steht die Hoffnung, dass sich möglichst alle Kreisgemeinden dieser Aktion anschließen.

Steuerungsgruppe zieht die Fäden Von den Anfängen der Fairtrade-Überlegungen in Hude m November 2018 berichtete Karin Rohde. Beim ersten Treffen berichtete Detlef Bollmann von den Erfahrungen in der Gemeinde Wardenburg. Im Frühsommer 2019 bildete sich die Steuerungsgruppe, die unterstützt, koordiniert und für die Öffentlichkeit sorgt. Zur Steuerungsgruppe gehören neben Karin Rohde Roland Arndt, Heiko Aschenbeck, Ursula Budde, Wolfgang Eichler, Ursel Engstfeld, Marlies Pape, Herbert Schuster, Margaretha Stolle, Bärbel Romey und Martina Weisensee. Im Juni 2019 fiel der offizielle Beschluss im Rat, Hude zur Fairtrade-Gemeinde zu machen. Seitdem tritt ein breites Spektrum von Einzelhandel, Vereinen, Schulen, Kindergarten bis hin zum Kulturhof und anderen Multiplikatoren für den Fairtrade-Gedanken ein. Bei allen Partnern wird nur noch fair gehandelter Kaffee und Tee angeboten und was sonst noch möglich ist. Regelmäßig trifft sich die Gruppe in öffentlicher Sitzung. Dazu sei jeder herzlich vor dem Motto „Global denken – lokal handeln“ willkommen. Info: Karin Rohde, Telefon 04408/1530, karin-rohde@gmx.de

„Fair ist mehr“, rief Sprecherin Karin Rohde. „Wir leben zu Lasten der Umwelt und auf Kosten der großen Mehrheit der Menschen des globalen Südens … und wir wissen das!“ Sauberes Wasser, gute und günstige Nahrungsmittel gebe es im Überfluss. Fairtrade sei ein kleiner Schritt, aber ein großes Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften und für ein gutes Leben für alle. „Dieses große Zeichen wollen wir hier heute in der Gemeinde Hude setzen und dazu viele kleine Schritte tun.“

Zuvor hatte schon Bürgermeister Lebedinzew anhand eines Beispiels klar gemacht, dass der Konsument eine nicht zu unterschätzende Marktmacht hat. „Wenn alle 11 000 Gemeinden und 3000 Städte in Deutschland den für Gäste ausgeschenkten Kaffee als Fairtrade kaufen würden, ist das eine enorme Menge und ein Beitrag für fair gehandelte Produkte.“ Auch der Steuerungsgruppe zollte er höchsten Respekt. „Es musste sehr viel gearbeitet werden. Und ein Ende gibt es nicht, denn Fairtrade ist ein fortlaufender Prozess.“

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesichter der Welt verändern“, hob Rohde hervor und forderte zum Mitmachen auf.

Fairtrade-Wochen

Vom 11. bis zum 25. September finden die Fairtrade-Wochen statt. Wer etwas im Aktionszeitraum anbieten möchte, erhält Unterstützung durch die Steuerungsgruppe.

Einen musikalischen Gruß spielte Sabine Hermann auf dem Klavier. Die Trommlerin Odile bot zusammen mit Martin Eilers und Jane einen musikalischen Ausflug nach Togo/Afrika.