Minister und Botschafter kommen

Die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Klosterfreunde am Sonntag, 7. Juni, ist in Vorbereitung. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, kommt. Und auch der dänische Botschafter Friis Arne Petersen ist dabei. Das hat einen besonderen Grund: 1681, damals gab es die dänisch-oldenburgische Personalunion, besuchte der dänische König Christian V. das Gut Hude, verwaltet vom Jägermeister und Oberförster in der Grafschaft Oldenburg und Drost der Grafschaft Delmenhorst, Kurt Veit von Witzleben. In der Chronik heißt es dazu: „Kurt Veit v. Witzleben präsentierte sich als hervorragender Gastgeber und bewirtete den König vorzüglich. Zudem organisierte er für den König eine ausgezeichnete und ergiebige Jagd. Er nutzte die gute Laune des Königs aus und bat ihn um die Übertragung des Vorwerks und der Kornmühle zu Hude. Seine Bitte wurde gewährt und er erhielt Hude gegen eine jährliche Erbheuer von 150 Talern, als adeliges und freies Gut.“ Am 15. Februar 1687 wurde Kurt Veit v. Witzleben offiziell Herr auf Hude. Er verhinderte den weiteren Abriss des Klosters.