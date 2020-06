Klosterruine In Hude: Denkmal für nächste Generation erhalten

Hude Es wird die umfangreichste Sanierung der vergangenen drei Jahrzehnte: Nach zwei Jahren Planungszeit haben nun auch die sichtbaren Arbeiten an der Huder Klosterruine begonnen. Bis Ende des Jahres soll das „Baudenkmal mit besonderer nationaler und kultureller Bedeutung“ so instandgehalten sein, dass es auch die nächsten Jahrzehnte schadlos überstehen kann.

„Es ist eine Kernsanierung, so wie zuletzt in den 1980-er Jahren“, blickt Bürgermeister Holger Lebedinzew zurück. Die Arbeiten seien unumgänglich gewesen, wenn die Ruine noch in einigen Jahren in dieser Form erhalten sein soll. „Der Zahn der Zeit nagt an einem solchen Bauwerk“ so Lebedinzew.

Originalsteine schützen

Mit Projektleiter Artur Saathoff vom Architektenbüro Angelis und Partner wurde ein Experte für die Arbeiten gefunden. Bereits seit 30 Jahren restauriert er Baudenkmäler. Aus seiner Sicht ist die Hauptaufgabe, die etwa sieben Verschleißschichten aus Ziegelsteinen und der Bleiabdeckung auf den Mauerkronen zu erneuern. Diese wurden, so Saathoff, in den 80-er Jahren ganz bewusst eingesetzt, um die Originalsteine darunter vor Umwelteinflüssen zu schützen. Der Plan sei soweit aufgegangen – um aber auch in Zukunft den nötigen Schutz zu bieten, ist nun eine Erneuerung der Schicht nötig.

Spezialisten aus dem Bereich der Putzrestauration werden sich außerdem der Reste der mittelalterlichen Bögen annehmen, Keramikrestauratoren um die Konsolensteine und die in Stein gehauenen Masken. Und: Kletterer haben bei ihrer Besichtigung auch lose Steine in größerer Höhe entdeckt. Diese sollen im Zuge der Arbeiten vermauert werden.

Zum Mauern und Fugen werden die Arbeiter dabei Muschelkalkmörtel nutzen. „Der wurde bereits beim Bau des Klosters vor über 900 Jahren verwendet“, erzählt Artur Saathoff. „Wie gut er hält, ist ja noch heute zu sehen“, meint er augenzwinkernd mit Blick auf die zwei noch bestehenden Querwände und den Nordpfeiler. „Durch die Elastizität kann der Mörtel genau auf den Stein abgestimmt werden. Durch diese Harmonie hält es so gut zusammen“ – ein Vorteil gegenüber Zement.

Arbeiten bis Ende 2020

Beginnen sollen die Arbeiten am Mauerwerk Ende Juni. „Bis dahin sind die Gerüste aufgebaut“, erzählt der Projektleiter. Die Einzelteile müssten alle mit per Hand auf das Klostergelände gebracht werden. Grund sind die Gewölbe samt Gräbern unter der Erde. „Sie würden einer Last von schwererem Gerät wohl nicht standhalten“, so Saathoff.

Geplant ist, dass die Arbeiten an der Ruine Ende des Jahres abgeschlossen sind. Dann wird auch ein neuer Zaun nach historischem Vorbild rund um das Kloster errichtet sein. Zum Schutz, wie Gutsbesitzerin Greta von Witzleben erklärt: „Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren immer wieder mit Vandalismus zu tun. Der Zaun soll als Schutz für das Denkmal dienen.“

Für den Erhalt dieses Denkmals haben Bund und Land viel Geld in die Hand genommen. Mit jeweils 260 000 Euro finanzieren sie die Sanierung. „Gemeinsam mit dem Landkreis, den Landtagsabgeordneten, der Gutsverwaltung und dem Architekturbüro haben wir das Projekt auf den Weg gebracht“, freut sich Bürgermeister Lebedinzew.

Im nächsten Frühjahr sollen Besucher dann auch wieder Zutritt zum Klostergelände haben. Er soll über das Klostermuseum erfolgen. „Dadurch haben wir einen kontrollierten Einlass auf das Gelände“, so Lebedinzew.

Die Zukunft im Blick

Die Arbeitsschritte während der Restauration werden übrigens alle festgehalten. Sie sollen als Grundlage für künftige Arbeiten dienen, verrät Artur Saathoff: „Ich hoffe sehr, dass auch die Generation nach uns die Ruine wieder saniert und so zum Erhalt beiträgt.“