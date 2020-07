Kommunales: Mehr Platz für das Team der Gemeindeverwaltung

Hude „Wir brauchen dringend mehr Platz“, sagt Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew zu der beengten Situation in der Gemeindeverwaltung. Mittlerweile sei sogar das Trauzimmer im Rathaus zu einem Übergangsbüro mit zwei Arbeitsplätzen umgewandelt worden. „Wir haben zwar nicht deutlich mehr mehr Personalstunden, aber mehr Köpfe“, erklärt der Bürgermeister.

Wieso ist das so? – Immer mehr Mitarbeiterinnen der Verwaltung kommen nach der Elternzeit in Teilzeit zurück. Und die Mütter möchten in der Regel nur Vormittags arbeiten, können sich also kein Büro am Tag teilen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein größeres Büro im Altbau nicht mehr genutzt werden kann, da es dort erbärmlich stinkt, vermutlich aufgrund der alten Bausubstanz im Untergrund. Aber so genau konnten auf Schadstoffe spezialisierte Firmen das Problem nicht orten. Schadstoffe konnten sie keine finden. Das „unbewohnbare“ Büro dient jetzt als Lager. Zudem wurde der IT-Bereich personell aufgestockt.

Eine Lösung der Platzprobleme ist in Sicht: In spätestens vier Monaten soll das Sozialamt in die ehemaligen Räume der Polizei einziehen. Das Gebäude neben dem Rathaus, das von einem Investor (AK Immobilien Treuhand- und Verwaltung GmbH) vermietet wird, wird schon von Teilen der Verwaltung und der Touristik-Palette genutzt. Jetzt kommen rund 230 Quadratmeter für die Verwaltung hinzu, nachdem die Polizei in den Neubau nebenan wechselte. Für Renovierung und Umbau sind laut Lebedinzew 50 000 Euro veranschlagt.

Nach dem Umzug des Sozialamtes können dann auch die Räume im Alt- und Anbau des Rathauses neu strukturiert werden. Dann gibt es vielleicht auch ordentliche Arbeitsplätze für die Auszubildenden, denn die kommen derzeit laut Lebedinzew oft nur an „Katzentischen“ unter.