Gemeinsam Stark Für Menschen In Not: Stolzer Betrag für Corona-Nothilfeaktion

Hude /Landkreis Ein Paar freut sich aufs erste Kind. Beide arbeiten in der Gastronomie. Und plötzlich brechen die Jobs weg. Nur ein Beispiel von vielen, wie schnell Menschen auch im Oldenburger Land durch die Coronakrise unverschuldet in Not geraten. Die beiden oldenburgischen Wohlfahrtsverbände von Diakonie und Caritas haben deshalb gemeinsam mit der Nordwest-Zeitung eine Nothilfeaktion gestartet.

Mit dem stolzen Betrag von 10 000 Euro unterstützt jetzt auch der Lions Club Oldenburger Geest die Idee, Menschen, schnell und unbürokratisch zu helfen, wenn die staatliche Hilfe nicht ausreicht. Man wolle auch in der Corona-Krise niemanden allein lassen, heißt es. Der Lions Club möchte mit seiner Spende auch andere animieren, die Nothilfe-Aktion zu unterstützen.

Wer in Not geraten ist, kann sich bei einer der vielen Beratungsstellen von Caritas und Diakonie im Oldenburger Land melden. Die finanzielle Not wird noch stärker werden, wenn Rücklagen aufgebraucht sind, befürchten die Initiatoren der Aktion.

Gerade auch in Familien mit Kindern soll die Not durch den Hilfsfonds ein wenig gelindert werden. Wenn das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht, leiden die Kinder besonders darunter.

Kerstin Kempermann (Diakonie) berichtete bei der Spendenübergabe von der großen Dankbarkeit der Menschen, denen man bislang schon hat helfen können.

Das Wohl der Kinder steht beim Lions Club Oldenburger Geest seit vielen Jahren immer im Fokus. Und so wurde beschlossen, die Aktion zu unterstützen. „Es ist Geld, das bei unseren jährlichen Aktivitäten und aus Eigenmitteln der Mitglieder zusammengekommen ist“, so Schatzmeister Inger Kuck. Der Lions Club hilft schon seit vielen Jahren Familien in schwierigen Situationen. Ganz unbürokratisch

Die Lions reagieren dabei auf entsprechende Hinweise aus dem ausgedehnten Netzwerk, das sie unter anderem im Bereich der Kirchen oder der Diakonie aufgebaut haben. So wird sichergestellt, dass das Geld direkt bei den Bedürftigen ankommt. Auch Projekte in Schulen und Kitas, die Kinder stärken, werden vom Club unterstütz, so der amtierende Präsident Lorenz Mestwerdt.

Das Geld tragen die Mitglieder ehrenamtlich zusammen. So organisieren sie unter Regie ihres Activity-Beauftragten Jörg Lencer in Hude einen Fahrrad- und Hökermarkt zum Bürgerfest (fällt in diesem Jahr leider wegen Corona aus) oder einen kleinen Weihnachtsmarkt zum Lichterabend. Unter Leitung von Dr. Lutz Spanka gibt es eine Benefiz-Adventskalender-Aktion, die dank Unterstützung vieler Sponsoren immer hohe Summen für den guten Zweck einbringt. Spenden aus Eigenmitteln der Mitglieder und Zuwendungen von Sponsoren füllen zudem alljährlich die Kasse, um vor der eigenen Haustür – wie in diesem Fall mit der Spende für die Corona-Nothilfe-Aktion – oder auch weltweit Gutes tun zu können. Getreu dem Motto „We serve – Wir dienen“.

Wer den Lions Club unterstützen möchte, findet weitere Infos im Internet: