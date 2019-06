Linie RS 3: Fahrplan ändert sich

Hude Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG auf der Linie RS 3 kommt es vom 23. Juni bis zum 26. August in einigen Nächten von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag zwischen Hude und Oldenburg zu veränderten Abfahrts-und Ankunftszeiten. Am 23. Juni wird eine Fahrt durch einen Schienenersatzverkehr abgedeckt. Arbeiten am Lärmschutz zwischen Hude und Oldenburg sind der Grund für die Einschränkungen. Alle betroffenen Verbindungen sind im Ersatzfahrplan einsehbar. Den Ersatzfahrplan gibt es auf der Website der Nordwestbahn: