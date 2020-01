Hude „Wenn es glatt läuft für Radfahrer im Ort, werden auch mehr Leute bereit sein, auf das Rad umzusteigen“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Huder Gemeinderat, Karin Rohde. Wenn Kommunen mehr tun für die Fahrradmobilität, ist das aus Sicht der Grünen ein großer Beitrag zum Klimaschutz. In Hude gebe es diesbezüglich noch viel zu tun, meint Karin Rohde. Was in anderen Städten und Gemeinden schon selbstverständlich sei, um das Radfahren zu fördern, sei für die Huder oftmals noch fremd.

Fahrradmobilität

Die Grünen beginnen das neue Jahr deshalb mit einer Diskussionsabend zum Thema Fahrradmobilität. „Wir wollen den Radverkehr als Alltagsverkehr zum Thema machen“, heißt es in der Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger. Geboten werden soll ein Forum für den Austausch unterschiedlicher Positionen. Man wolle die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern anregen.

Lebensqualität

Karin Rohde freut sich, dass es gelungen ist, zwei kompetente Referenten nach Hude zu holen. Michael Glotz-Richter ist Referent für nachhaltige Mobilität bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau in Bremen. Susanne Krebser ist Geschäftsführerin des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen e.V., der das „Regionale Mobilitätskonzept: Rad“ umsetzt. Dazu heißt es beim Kommunalverbund auf seiner Internetseite unter anderem: „Zukunftsfähige Mobilität sichert die Wohn- und Lebensqualität einer Region. Sie ermöglicht allen Menschen Teilhabe an der Gesellschaft. Und sie leistet einen Beitrag für den Schutz von Klima, Umwelt und Natur. Radverkehr ist Teil einer zukunftsfähigen Mobilität. Im Zusammenwirken mit anderen Verkehrsträgern (...) kann sein Potenzial richtig ausgeschöpft werden. Dafür müssen alle Elemente der Mobilitätskette konsequent aufeinander abgestimmt werden. Ein attraktives Radverkehrsangebot stärkt darüber hinaus die Wirtschaft und den Tourismus.“

Michael Glotz-Richter und Susanne Krebser werden am Donnerstag, 16. Januar, ab 20 Uhr in der Klosterschänke an der von-Witzleben-Allee mit den Teilnehmern des Diskussionsabends Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs im ländlichen Raum erörtern. Fragen sind dabei zum Beispiel: Warum den Radverkehr stärken? Wie sicher ist der Radverkehr? Welche Verkehrspolitik ist gerecht?

Fragen sind erwünscht

Was macht Sinn? Radfahrstraßen? Radfahrstreifen auf den Fahrbahnen? Aufhebung von Geboten, den engen Bürgersteig auch als Radfahrer zu nutzen? – Grünen-Fraktionschefin Karin Rohde hofft auf eine anregende Diskussion.

Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht betonen die Grünen in der Einladung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Das Thema Förderung des Radverkehrs ist immer wieder Thema in Hude, bislang jedoch ohne konkrete Lösungsansätze. Auch im Zuge der bisherigen Workshops und der Bürgerbefragung zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für das Ortszentrum Hudes spielte der Radverkehr eine große Rolle.

Mehr Geld für Radwege

Der Huder Gemeinderat hat im Haushalt für das Jahr 2020 erstmals einen Betrag von 50 000 Euro nur für Maßnahmen zur Verbesserung der Geh- und Radwege auf Antrag der CDU zur Verfügung gestellt. Offenbar soll hierfür laut Verwaltung eine Prioritätenliste erarbeitet werden. Die gibt es aber noch nicht, wie der Sitzungsvorlage für die Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am 15. Januar zu entnehmen ist.