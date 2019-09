Hude „Pflegehotel“ steht in weißer Schrift auf blauem Grund an dem Neubau an der Parkstraße 50 in Hude. Seit wenigen Monaten betreibt die CL Krankenpflege GmbH die Einrichtung gegenüber vom Huder Rathaus, mitten im Ort. „Wir decken hier alle Bereiche der Pflege ab“, sagt Pflegedienstleiterin Nevreet Chandi. Hude ist das zweite Pflegehotel der CL Krankenpflege. In Bremerhaven, als eigene Station im St. Joseph-Krankenhaus, betreut die CL Krankenpflege GmbH bereits seit rund vier Jahren in 17 Einzelzimmern pflegebedürftige Menschen jeden Alters.

Intensiv-Pflegepatienten, die eine 24-Stunden-Betreuung benötigen oder beatmet werden müssen, werden fachgerecht betreut. „Unsere Mitarbeiter werden fortlaufend geschult und kennen sich mit den erforderlichen Geräten aus“, sagt Nevreet Chandi.

Frisch Operierte, die noch nicht wieder nach Hause gehen können, finden im Pflegehotel Unterkunft, auch Menschen in Palliativ-Situationen. Oder zum Beispiel Menschen mit Querschnittslähmungen. Verhinderungspflege ist ebenfalls möglich. Das Pflegehotel ist für alle da, die stationäre Pflege benötigen.

Nevreet Chandi ist Pflegedienstleitung für Bremerhaven und Hude. Der Klosterort wurde als weiterer Standort ausgewählt, weil er sehr zentral liegt und die Immobilie an der Parkstraße, die für Pflegezwecke gebaut worden war und zunächst leer stand, sich dafür anbot. „Wir hatten auch bislang schon viel mit den Oldenburger Kliniken zu tun“, sagt die Pflegedienstleiterin. Die Bewohner kommen aus der ganzen Region. Sie oder Angehörige nehmen selbst Kontakt auf oder die Vermittlung erfolgt über die Sozialdienste in den Kliniken.

In Hude stehen elf barrierefrei zu erreichende Einzelapartments zur Verfügung. Diese haben neben großen Badezimmern auch eine Küchenzeile. „Wohnen mit Service“ ist das Konzept überschrieben. Bei der Betreuung richte man sich ganz nach den Bedürfnissen und der Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner, so die Pflegedienstleiterin. Das Essen wird vor Ort von einem Küchenteam zubereitet. Fünf Zimmer sind bislang belegt. Die weitere Belegung erfolgt in der Aufbauphase nach und nach.

Für willkommene Abwechslung sorgen die Besuche der Labrador-Hündin „Hope“. Sie ist acht Monate alt und macht zurzeit eine Ausbildung zur Therapiehündin, verrät ihr Frauchen Nevreet Chandi. Schon jetzt hat „Hope“ die Herzen der Bewohner und des Teams im Pflegehotel erobert.

Mehr Infos unter www.cl-krankenpflege.de