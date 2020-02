Hude Die bislang größte Tagespflege-Einrichtung in der Gemeinde Hude wird voraussichtlich im Mai eröffnet. Insgesamt 28 Plätze bietet der Neubau, der direkt an den Seniorenwohnpark in Hude anschließt. „Der Bedarf ist da“, sagt der Geschäftsführer und Einrichtungsleiter der Wohnpark Hude-Bookholzberg gemeinnützigen Trägergesellschaft mbH, Maik Drieling. Gebaut werde das neue Haus von der Altenheim Hude KG, von welcher der Wohnpark den Komplex für die Tagespflege wiederum pachte.

Die Pflegedienstleitung

Bereits am 1. Februar hat Karin Kamenz die Pflegedienstleitung übernommen. Als Stellvertreterin steht ihr Melanie Rother zur Seite. Beide haben in diesen Funktionen in den vergangenen drei Jahren schon eine Tagespflege in Ganderkesee geleitet. Sie freuen sich auf die neuen Herausforderungen in Hude, in einem Haus, das mit seinen Räumen und dem Konzept ganz auf die Bedürfnisse der künftig zu betreuenden Menschen zugeschnitten wird.

Die Räumlichkeiten

Auf fast 500 Quadratmetern Nutzfläche entsteht ebenerdig eine Einrichtung, die sehr viel Platz und Bewegungsraum, aber auch Rückzugsmöglichkeiten bietet. Herzstück ist der große Aufenthaltsbereich mit der Küche. Durch die offene Gestaltung gibt es die Möglichkeit, selbst bei schlechtem Wetter im Innern des Hauses bei Bedarf mal ein paar Schritte mehr zu gehen. Ein Elektrokamin soll zur gemütlichen Atmosphäre beitragen, erzählen Kamenz und Rother beim Rundgang durch die freundlichen, hellen Räume. In Kürze sollen die Küche und das übrige Mobiliar geliefert werden, weiß Maik Drieling zu berichten. Auch der zur Verfügung stehende große Außenbereich soll mit überdachten und nicht überdachten Terrassen, einem Garten mit Gehölzen, Sitzgelegenheiten und Hochbeeten gestaltet werden. Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen.

Die Angebote

„Wir haben täglich sehr vielfältige Angebote, aber am Ende ist es der Gast, der entscheidet, was er letztendlich machen möchte“, sagt Karin Kamenz. Wichtig seien Bewegungsangebote, sehr viel Kreatives, hauswirtschaftliche Arbeiten oder auch nur das gemeinsame Lesen der Tageszeitung, um Beispiele zu nennen. Wenn es das Wetter zulasse, wolle man spontane Spaziergänge unternehmen. Alle Tagesgäste sollen nach ihren vorhandenen Ressourcen unterstützt und gefördert werden.

Die Zeiten

Ganz individuell sollen auch die Zeiten geregelt werden. Die Gäste können die Einrichtung montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr besuchen. Wer möchte, kann auch nur an einem Tag in der Woche kommen. Die Abhol- und Bringzeiten durch den Fahrdienst werden ebenfalls auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste abgestimmt.

Die Verpflegung

Was Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen (mit drei Gerichten zur Auswahl), Kaffee, Kuchen und Getränke angeht, gibt es Vollverpflegung. In der Küche werden Speisen gemeinsam zubereitet. Die Küche des Seniorenwohnparks nebenan liefert die Mittagsmenüs. Für Menschen, die beim Essen Hilfe benötigen, ist gesorgt.

Die Kosten

Zu den Kosten für die Nutzung der Tagespflege kann erst nach Abschluss der Vereinbarungen mit der Kasse Genaues gesagt werden. Die Tagespflege ist eine wichtige Ergänzung der ambulanten Pflege, um zu ermöglichen, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich in ihren eigenen Wänden bleiben können. Für pflegende Angehörige stellt die Tagespflege eine große Unterstützung dar und gibt ihnen die Möglichkeit, auch mal Tage zum Durchatmen zu haben, in der Gewissheit, „dass ihre Lieben gut versorgt sind“, wie Karin Kamenz betont. Je nach Pflegegrad gibt es Pflegegeld für die häusliche Pflege und ein Extra-Budget für die Tagespflege. Jeder Interessierte soll die Möglichkeit haben, zu einem Probetag in die Einrichtung zu kommen.

Das Personal

Wenn die Tagespflege voll in Betrieb ist, wird das Pflege- und Betreuungsteam aus sieben bis acht Vollzeitstellen bzw. entsprechend mehr Teilzeitstellen bestehen. Bewerbungen sind laut Geschäftsführer Maik Drieling schon möglich.

Die Kontaktdaten

Wer Interesse an einem Tagespflegeplatz hat und sich schon mal informieren möchte, kann sich melden per Mail (tagespflege@wohnpark-sonnentau.de). Telefonisch ist der Wohnpark zu erreichen unter der Rufnummer 04408/9250. Nach Fertigstellung des Neubaus soll es auch Tage der offenen Tür geben.