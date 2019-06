Hude /Nordenholz Sie ist schmal, kurvenreich und kaputt. Die Seitenränder sind extrem ausgefahren. Motorradfahrer lieben ihre Kurven und testen hier zunehmend gerne mal bei hohen Geschwindigkeiten ihre Grenzen aus, wird berichtet. Schwere landwirtschaftliche Maschinen, die in immer größer geworden sind, nehmen oft die ganze Fahrbahnbreite an. Es kommt immer wieder zu gefährlichen Begegnungen. Wenn’s eng wird, werden auch schon mal ein paar Leitpfähle abrasiert, heißt es.

Was sagen Anwohner?

Anwohner haben Angst, mit ihren Fahrzeugen auf die Straße zu fahren, lassen sich auch schon mal von einer Person einweisen. Viele Radfahrer sind unterwegs, kreuzen vermehrt die Fahrbahn, gerade an Wochenenden, wenn Hochbetrieb zwischen den sehr beliebten Ausflugszielen Nordenholzer Hof und dem Vielstedter Melkhus herrscht. Kinder sind hier auf ihrem Weg von und zur Bushaltestelle. Immerhin gibt es einen Radweg.

Was sagt der Ortsverein?

Die Nordenholzer Straße, die eigentlich wegen ihres tollen Baumbestandes rechts und links Nordenholzer Allee heißen müsste, darf verkehrsbehördlich mit bis zu 100 km/h befahren werden. Alle bisherigen Bemühungen, das Tempolimit auf diesem Teilstück der Kreisstraße 224 herunterzusetzen, sind gescheitert. „Muss denn erst etwas passieren“, sagt Rolf Schote vom Ortsverein. Die Anwohner und der Ortsverein können nicht mehr nachvollziehen, warum die zuständige Verkehrsbehörde (Landkreis Oldenburg) die Gefährdung nicht sieht. Dass hier immer noch 100 km/h gefahren werden dürfe, gebe die Straße gar nicht her. Auf anderen Straßen in der Gemeinde sei nach mehreren Unfällen die Geschwindigkeit reduziert worden. Man müsse doch handeln, bevor etwas passiere, meint Schote mit Blick auf die nach Ansicht der Nordenholzer lebensgefährliche Situation auf ihrer Straße.

Die „schweren Geschütze“ der Landwirte und Lohnunternehmen müssen übrigens die Nordenholzer Straße nehmen, wenn sie zwischen der Wesermarsch und Vielstedt pendeln, weil der Tunnel Vielstedter Straße bekanntlich eine zu niedrige Durchfahrtshöhe hat.

Was sagt die Politik?

Die Gruppe FDP/Freie Wähler des Kreistages schaute sich mit Vertretern des Ortsvereins Nordenholz, der FDP und der Freien Wähler aus Hude die Situation vor Ort an.

Es sei sehr offensichtlich, dass hier etwas passieren müsse, sagte danach FDP-Kreistagsfraktionsvorsitzende Marion Daniel. Die FDP und die Freien Wähler wollen deshalb auf Kreisebene einen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen, zumindest ein Tempo-Limit von 70 km/h für die Nordenholzer Straße anzuordnen.

Was sagt die Behörde?

Dieser Antrag landet dann auf dem Tisch von Heike Lüning bei der zuständigen Unteren Verkehrsbehörde (Landkreis Oldenburg). Man werde den Antrag entsprechend prüfen, so Lüning. „Wir brauchen aber greifbare Anhaltspunkte“, sagt sie. Unfallzahlen, Verkehrsbeobachtungen und Ortsbesichtigungen gehörten zur Prüfung.

Lüning macht deutlich, dass so, wie die Situation dort zurzeit sei, es aus ihrer Sicht keine Probleme gebe. „Es gibt Verkehrsteilnehmer, die halten sich nicht an bestehende Regeln“, sagt sie. Und das bekomme man auch mit einer Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nicht in den Griff. Nur durch das Aufstellen von Verkehrszeichen könne man die Welt nicht verändern.

Sie verweist darauf, dass laut Paragraf 3 der Straßenverkehrsordnung jeder nur so schnell fahren dürfe, dass das Fahrzeug ständig beherrschbar sei und innerhalb der übersehbaren Strecke angehalten werden könne.

Dass der Ausbauzustand der Nordenholzer Straße den Begegnungsverkehr breiter Fahrzeuge fast unmöglich macht, ist auch der Behörde bekannt. Schon 1995 sei ein einseitiges Lkw-Verbot aus Richtung Langenberg für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen tatsächliches Gesamtgewicht angeordnet worden, um die Situation zu entspannen, Landwirtschaft ausgenommen.

Ihr sei nicht bekannt, dass es seitdem Probleme gegeben habe, so Lüning. Der Zustand der Fahrbahn führe außerdem dazu, dass auf der Nordenholzer Straße „angemessen“ gefahren werde. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung verbessere die Situation nicht. Bislang fehle die klare Erkenntnis, dass die derzeit zulässige Geschwindigkeit die Verkehrssicherheit gefährde.