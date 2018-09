Hude Etliche Immobilien an der Huder Parkstraße haben in den vergangenen Jahren den Besitzer gewechselt. Weitere Immobilien stehen zum Verkauf. Die Gemeinde möchte das Gesicht der Parkstraße als Geschäftsstraße des Klosterortes erhalten. Um zu verhindern, dass von neuen Eigentümern nicht gewünschte Veränderungen vorgenommen werden, sollen in der Ratssitzung am Donnerstag zwei Bebauungsplanänderungen auf den Weg gebracht werden, die auch schon Planungsziele benennen.

Die Sitzung des Rates findet am Donnerstag, 27. September, ab 17 Uhr im Huder Rathaus statt. Neben den Bebauungsplänen für die Parkstraße geht es unter anderem um die Einrichtung einer Jugendfeuerwehr, um die neue Kita Amselstraße und um den Kooperationsvertrag mit dem Waldorfkindergarten. Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Am Bahndamm, die kommunale Beteiligung an der EWE Netz GmbH und der erste Nachtragshaushalt 2018 sind weitere Themen. Es gibt Einwohnerfragestunden im öffentlichen Teil der Sitzung.

„Dann können wir notfalls auch mit einer Veränderungssperre im Einzelfall reagieren, wenn Umnutzungen nicht dem vorgesehenen Planungsziel entsprechen“, sagt dazu Bürgermeister Holger Lebedinzew. Die Vorgabe werde sein, dass in den Räumen der Immobilien in dem betroffenen Bereich im Erdgeschoss zur Straße weiterhin nur gewerbliche Nutzungen möglich sein sollen. Nur im Obergeschoss werde Wohnen und zugelassen. Straßenbegleitende Wohnnutzung soll ausgeschlossen werden. Das soll durch eine sogenannte „horizontale Gliederung“ erreicht werden.

Betroffen von den beiden Bebauungsplanänderungen ist ein etwa 800 Meter langer Korridor, ungefähr von der Einmündung Lindenstraße/Parkstraße bis hinter der Einfahrt zum Netto-Markt (Auf der Nordheide).

Eigentlich sollten zunächst die Ergebnisse des in Auftrag gegebenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) abgewartet werden. Da diese laut Bürgermeister Holger Lebedinzew voraussichtlich aber erst im Januar/Februar 2019 vorliegen werden, war aufgrund der aktuellen Verkäufe die Notwendigkeit gegeben, schon jetzt ein Instrument an die Hand zu bekommen, damit Planungen von Investoren das noch in Arbeit befindliche Konzept nicht unterlaufen.

Im Zuge des Änderungsverfahrens sollten laut Verwaltung auch die Gestaltungsvorschriften überprüft werden. Gerade im Hinblick auf Werbeanlagen und eine verträgliche, ortsangepasste Gestaltung von Neubauten könnte hier Handlungsbedarf bestehen, meint die Verwaltung. Auch über die festgelegten Baulinien entlang der Verkehrsflächen sollte nachgedacht werden.

Grundstückseigentümer, die unsicher sind, ob ihre Grundstücke in den betroffenen Gebieten liegen, können sich laut Lebedinzew beim Amt für Gemeindeentwicklung informieren. Zwei Skizzen sind auch den Sitzungsvorlagen beigefügt, die im Ratsinformationssystem („Sitzungen“) unter www.hude.de zu finden sind.