Post: Hude-Süd vermisst den gelben Kasten

Hude In diesen Zeiten, wo zwischenmenschliche Kontakte kaum noch stattfinden dürfen, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der auch wieder mal einen Brief schreibt an Menschen, die vielleicht noch nicht mit dem Internet verbunden sind. Und diesen Brief steckt man dann in diesen gelben Kasten, den man hier und da noch in den Ortschaften findet.

Ein solchen Briefkasten gab es bis vor einiger Zeit auch am Gebäude der früheren Bäckerei Spanhacke in Hude-Süd. Doch der wurde abgebaut, weil das Gebäude bekanntlich abgerissen werden soll.

Ersatz in der Nähe gibt es allerdings nicht. Das bedauert nicht nur der Huder Hans-Werner Ellerbrock. Von Anwohnern in seiner Umgebung höre er immer wieder den Wunsch nach einem Briefkasten in der Nähe des Bahnhofs, schrieb Ellerbrock an die Deutsche Post DHL und bat darum, gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung nach einem Ersatz-Standort in zentraler Lage zu suchen, zum Beispiel wieder an der Schützenstraße, wo der alte Kasten hing, beim südlichen Bahnhofszugang oder am Hallenbad.

Die Antwort von DHL kam prompt. Allerdings scheint sie als Standard-Antwort von der Post zu dienen. Konkret wird auf die Huder Situation gar nicht eingegangen, sondern nur betont, dass die Briefkastendichte in Deutschland die vom Gesetzgeber in der „Post-Universaldienstleistungsverordnung vorgeschriebenen Qualitätsmerkmale“ deutlich übertreffe.

„Der Argumentation folgend sind wir demnach überversorgt – und der zuständige Briefkasten-Sachbearbeiter freut sich sogar, uns diese gute Mitteilung überbringen zu dürfen“, wandte sich Ellerbrock an Bürgermeister Holger Lebedinzew.

Der Gemeinde sei das Problem bekannt. Sie habe schon vor Wochen die Post darum gebeten, den Briefkasten nahe dem alten Standort wieder aufzustellen. Die Post habe dieses auch zugesagt. „Nun warten wir allen auf die Umsetzung“, so der Bürgermeister. Dann sind wir mal gespannt.