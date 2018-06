Hude Der Bauantrag liegt seit gut einer Woche beim Landkreis Oldenburg. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Baubeginn soll im September sein. Auf einem eigenen Grundstück am Rande des Huder Rathausparks baut die Gemeinde Hude ein modernes Funktionsgebäude, in dem die Rettungswache und die Huder Polizeistation unterkommen sollen.

Bürgermeister Holger Lebedinzew sprach am Montag von einem sehr bedeutenden Projekt für die Gemeinde. Ein Projekt, das den Ort aber auch gespalten habe, bedauerte Lebedinzew die vielen Diskussionen.

Der Bürgermeister machte am Montag aber noch einmal deutlich, dass es seiner Ansicht nach keine Alternative gegeben habe, um die Rettungswache nach dem Wechsel des Dienstleisters wieder zentral im Ort zu platzieren.

„Im Moment haben wir keine Rettungswache im Ort“, sagte Lebedinzew. Es gebe zwar ein Gebäude, das dem DRK gehöre und als Rettungswache genutzt worden sei. Es stehe aber vonseiten des DRK dafür nicht zur Verfügung. Und die Gemeinde habe darauf auch keinen Einfluss.

Wache im Kernort

Die Johanniter, die jetzt die Notfalleinsätze ab Standort Hude fahren, nachdem der Landkreis dem DRK den Auftrag für den Rettungsdienst entzogen hatte, sind zurzeit nur provisorisch in der alten Zählerwerkstatt des OOWV am Reiherholz untergebracht.

Die Rettungswache am Reiherholz sei keine Dauerlösung, so der Bürgermeister. Deshalb sie es einhelliger Wunsch gewesen, die Rettungswache wieder im Kernort zu stationieren. Über das „Wie“ habe es allerdings unterschiedliche Auffassungen gegeben, so Lebedinzew.

Am Ende fiel der mehrheitliche Beschluss für die Lösung, die jetzt nach den Plänen der Architektengemeinschaft Wiechmann/Dunkler-Gronwald umgesetzt wird. Auf einer Fläche neben dem alten Schlauchturm entsteht das neue Gebäude. In Klinkerbauweise und mit Dachziegeln soll es sich gut in das Ortsbild und somit in das Rathaus-Ensemble einfügen.

Es sind versorgungstechnisch zwei völlig autarke Gebäudeeinheiten, die hier aneinandergefügt werden. Wenn man von der Parkstraße drauf schaut, zieht links die Polizei ein und hat rund 260 Quadratmeter auf zwei Ebenen zur Verfügung. Rechts kommt der Rettungsdienst unter, mit insgesamt knapp 300 Quadratmetern auf zwei Ebenen, inklusive Fahrzeughalle.

Laut Architekt Achim Wiechmann wurden alle Grundrisse in enger Abstimmung mit der Polizei und dem Landkreis als künftigem Mieter der Rettungswache abgestimmt. Alles immer auch unter ökonomischen Aspekten. So werde die Polizei ihre vorhandenen Garagen weiter nutzen. Sehr sei auch darauf geachtet worden, bei der Planung den Rathauspark so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Langfristige Verträge

1,75 Millionen Euro investiert die Gemeinde in das Bauvorhaben. Sie will die Räume langfristig an Polizei und Landkreis vermieten. Zunächst seien Mietverträge über einen Zeitraum von 15 Jahren vorgesehen, mit der Option der Verlängerung, so der Bürgermeister.

Dass die Gemeinde selber baut und vermietet, hat laut Lebedinzew auch den Grund, dass man so, gerade mit Blick auf die Rettungswache, die Hand auf dem Gebäude habe. Selbst wenn der Auftragnehmer für den Rettungsdienst im Laufe der Jahre vielleicht wieder wechseln sollte, könne die Gemeinde das Gebäude immer als Rettungswache wieder zur Verfügung stellen. Das war nach Beendigung des Rettungsdienstes durch das DRK nicht möglich, da die Gemeinde dem DRK das Grundstück für den Bau der Rettungswache für einen symbolischen Preis seinerzeit verkauft hat und somit nicht Eigentümer der „alten“ Rettungswache ist.

„Risikoloses Projekt“

Aus Lebedinzews Sicht ist das jetzige Bauvorhaben „risikolos“. Die Mieteinnahmen von Landkreis und Polizei würden immer den Kapitaldienst decken. Nach rund 30 Jahren sei das Gebäude abbezahlt. Es werde außerdem so flexibel gestaltet, dass es bei Bedarf, wenn es denn doch mal anders komme, auch anderweitig genutzt werden könne.

Verwaltung profitiert

Mit der Doppel-Neubaulösung für Polizei und Rettungswache hat die Gemeindeverwaltung außerdem die Chance, die bisherigen Räume der Polizei für ihre Zwecke zu nutzen. Das Rathaus platze bereits aus allen Nähten, so der Bürgermeister.

SPD und Grüne haben massive Kritik an diesem Vorgehen geübt. Ihrer Ansicht nach hätte zunächst ein Gesamtkonzept erstellt werden müssen.

Die Architekten gehen davon aus, dass das neue Gebäude Mitte bis Ende 2019 in Betrieb genommen werden kann.