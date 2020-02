Hude /Salcininkai Ernesta Lenkevic ist 27 Jahre alt. Sie ist Ärztin und kommt aus Litauen. In Hude hat sie eine zweite Heimat gefunden, und das verdankt sie dem gemeinnützigen Huder Verein Kinderaugen.

2004 startete der Huder Verein mit seinen Hilfsprojekten für Litauen. Durch den Austausch mit der Partnerstadt Nowe Miasto Lubawskie in Polen, der damals schon bestand, wurde der Verein auf ein Krankenhaus in der litauischen Stadt Salcininkai aufmerksam. Besser gesagt auf den miserablen Zustand, in dem das Krankenhaus war. „Es war eine Katastrophe. Es fehlte an allem: Instrumente, Verbandszeug, Betten, Stühle. Und die Wände waren teilweise schimmelig, die Heizung kaputt“, erinnert sich Franz-Herbert Bunjor, Vorsitzender des Vereins Kinderaugen.

Schnell war ihm klar, hierfür wird sich der Verein Kinderaugen einsetzen. Ernesta Lenkevic war da noch ein kleines Mädchen. Ihre Mama arbeitete im Krankenhaus als Pflegedienstleiterin. „Meine Mutter war ganz positiv überrascht von der Hilfsbereitschaft der Deutschen.“ Das Krankenhaus war kurz vor der Schließung. Durch die Nähe zur Hauptstadt Vilnius sah sich die kleine Klinik ständig im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf. Es fehlte Geld an allen Ecken. Der Verein setzte alles in Bewegung, um das Krankenhaus auf Vordermann zu bringen.

Kontakte seit mehr als 15 Jahren Über den Huder Verein Kinderaugen, der schon zahlreiche Hilfsprojekte für die Menschen in der Region Salcininkai organisiert hat, sind die Kontakte zwischen Hude und der litauischen Stadt ausgebaut worden, mittlerweile auf Basis einer vereinbarten freundschaftlichen Zusammenarbeit in Europa. Salcininkai liegt im Südosten Litauens, an der Grenze zu Weißrussland, und hat rund 6700 Einwohner. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger spricht polnisch, da diese Minderheit in dieser Region stark vertreten ist. Dieser Teil Litauens ist kulturell stark durch polnische Einflüsse geprägt. Wer mitmachen möchte beim Verein Kinderaugen e. V. in Hude, kann sich an Franz-Herbert Bunjor wenden,Telefon 04408 2151.

Gleichzeitig fanden Schüleraustausche statt zwischen den Städten, und Ernesta Lenkevic kam das erste Mal nach Hude. „Mir war ab dann klar, dass ich gerne in Deutschland leben möchte“, sagt die heute 27-Jährige.

Durch einen längeren Austausch als 13-Jährige blieb sie einige Monate, schloss Freundschaft mit Wiebke Paradies aus Hude, bei deren Familie sie unterkam. Auch die deutsche Sprache lernte sie schnell. Nach der Schule folgte ein Medizinstudium in Krakau (Polen). Ihr Diplom wurde kürzlich in Deutschland anerkannt. Das bedeutet, Lenkevic kann sich jetzt in Deutschland auf Stellen als Ärztin bewerben. Sie will sich auf die Gynäkologie spezialisieren.

Ihr Heimatkrankenhaus in Salcininkai wird sie aber nie vergessen. Dank der Hilfe von Kinderaugen hat sich der Zustand dort sehr gebessert. „Das ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Vor allem die älteren Patienten, sind so dankbar, weil sie noch wissen, wie es vorher aussah“, sagt Lenkevic. Eine neue Pflegeabteilung eröffnete und eine Kinderstation kam hinzu.

„Wir sind überaus dankbar und so überwältig, was durch die Hilfe alles möglich war“, sagt Lenkevic.

In späteren Austauschen fungierte Ernesta Lenkevic oft als Übersetzerin. Sie wünscht sich, dass die Freundschaft zwischen Hude und Salcininkai eine Zukunft hat.

Auch Bunjor wäre glücklich über eine Fortsetzung des Austauschs. Er wünscht sich, dass mehr Menschen diese Chancen gerade auch für jungen Menschen sehen. „Ernesta ist ein wunderbares Beispiel, wie es laufen kann. Und sie ist kein Einzelfall“, sagt der 1. Vorsitzende.