Hude Es kreischt, hämmert, klopft und brummt an allen Ecken: Auf der Baustelle im Huder Hallenbad herrscht am Donnerstagmorgen Hochbetrieb. Rund 20 Handwerker sind am Werk, um ihre verschiedenen Aufgaben zu erledigen. „Inzwischen geht hier alles seinen geordneten Gang. Uns kann eigentlich nichts mehr passieren“, sagt Architekt Detlef Stigge, als er gemeinsam mit Martina Schneider und Nicole Westermeyer von der Gemeinde sowie Schwimmmeister Stefan Müller die Baustelle besichtigt.

Ursprünglich sollte das Hallenbad nach der Sanierung im Februar dieses Jahres wieder öffnen. Dass daraus nichts wird, hatte Bürgermeister Holger Lebedinzew schon Mitte Dezember im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt angekündigt und die Wiedereröffnung in den Mai verschoben.

Verspäteter Baubeginn

„Grund hierfür ist vor allem die gute Konjunktur. Dadurch dass die Auftragsbücher voll sind, konnten die Handwerker nicht sofort mit der Arbeit beginnen“, meint Architekt Stigge. Dazu kämen „Einzelprobleme“, die hinter den Fliesen auf die Arbeiter gelauert hätten. Dabei handele es sich vor allem um Betonsanierungen, die nach 40 Jahren Betriebszeit normal wären.

Für die Gemeinde seien die Verzögerungen „ärgerlich“, sagt Schneider, die den zuständigen Fachbereich Gemeindeentwicklung leitet: „Allerdings geht es jetzt offensichtlich gut voran.“ Darauf, dass sich das Warten gelohnt hat, baut Westermeyer. „Die notwendigen Modernisierungen kommen allen zugute. Neben den einzelnen Besuchern profitiert der gesamte Schwimmsport von dem Umbau“, sagt die Fachbereichsleiterin für Bildung und Gesellschaft. Auch die neue Barrierefreiheit käme vielen entgegen.

Die modernisierte Außenfassade ist bereits fertiggestellt und präsentiert sich in einem rot-schwarzen Kachel-Look. Nach dem Öffnen der Tür präsentieren sich der Eingangsbereich und die anliegenden Räume noch in ihrer Rohform. „Im Foyer gibt es zukünftig viel mehr Platz. Es entsteht ein klarer, besucherfreundlicher Raum“, beschreibt Stigge. Dieser sei um zehn bis zwölf Quadratmeter erweitert worden.

Nach rechts geht es zum Personalbereich. Statt des vorherigen, nur wenige Quadratmeter großen Raumes stehen den 13 Mitarbeitern des Hallenbades getrennte Umkleidebereiche mit Duschen und ein Aufenthaltsraum zur Verfügung. „Das entspricht dann auch den gesetzlichen Anforderungen. Vorher mussten die Angestellten aus Platzmangel in den Putzmittelräumen sitzen“, weiß Stigge zu berichten. Geradeaus vom Foyer finden die Gäste bald die Umkleiden und Duschen für Männer und Frauen.

Hudern fehlt Badeoase

Dies alles ließ sich nur durch den Wegfall des Bistros bewerkstelligen. Ein Anbau wäre noch viel teurer geworden als die insgesamt rund 3,2 Millionen Euro, die in den vergangenen acht Jahren in die komplette Modernisierung des Hallenbades geflossen sind. Bereits zwischen 2010 und 2015 wurden 1,776 Millionen Euro in Decke, Schwimmbadtechnik und Dach investiert, für den Umbau kamen nun noch einmal 1,43 Millionen Euro hinzu.

„Aktuell wird die Lüftungsanlage installiert, und es stehen insbesondere Dichtungsarbeiten an. Parallel wird das Kinderbecken saniert, und es wird ein Aufenthaltsbereich für Eltern entstehen“, erklärt Stigge. Elektronik, Heizung, Trockenbau, Fliesen – das sind die Bereiche, an denen gerade gearbeitet wird. „Die energetische Sanierung ist abgeschlossen. Alle alten Installationen mussten raus und wurden nach den aktuellen Verordnungen ersetzt“, erklärt der Architekt.

Wie sehr den Hudern ihre Badeoase fehlt, zeigen die Anfragen an Schwimmmeister Müller. „Viele Badegäste wollen von mir wissen, wann sie das Hallenbad wieder besuchen können“, berichtet er. Ein wenig werden sich die Huder allerdings noch gedulden müssen – trotz großer Fortschritte.