Schwimmen In Hude: Naturbad wird für Öffnung vorbereitet

Hude Das unbeschwerte Tollen im Wasser oder das entspannte Ziehen von Bahnen im aufwendig sanierten Hallenbad in Hude ist bereits seit dem 16. März nicht mehr möglich. Der Grund sind auch hier die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Das Einzige, das im Hallenbad zurzeit stattfindet, ist die Kontrolle der Technik.

„Durch die Schließung des Hallenbades entstehen der Gemeinde Hude Einnahmeverluste in Höhe von rund 180 Euro täglich“, erklärt Bürgermeister Holger Lebedinzew. „Das tatsächliche Defizit ist aber naturgemäß deutlich höher, da ein kommunales Hallenbad nicht kostendeckend betrieben werden kann.“

Im Hallenbad herrscht aktuell Stillstand. Das Schwimmmeister-Team arbeitet aber bereits an der Herrichtung des Naturbades. Die Mannschaft um Betriebsleiter Ralf Carstens ist dabei, dieses für die neue Saison vorzubereiten, sagt der Bürgermeister.

„Sobald die Freibadsaison begonnen hat und die Freigabe durch die Regierung erfolgt ist, kann das Naturbad in Betrieb genommen werden“, so Lebedinzew. Allerdings wagt er keine Prognose, ob wirklich schon zum 1. Juni, dem jährlichen Start in die Freibadsaison, der Sprung ins kühle Nass möglich ist.

Aktuell wurde im Naturbad ein Teil der Beckenfolie erneuert, ansonsten sind die drei Schwimmmeister und vier Reinigungskräfte dabei, die Grundreinigung vorzunehmen, erklärt Bürgermeister Lebedinzew.

Die gute Nachricht hierzu: „Durch die Vorbereitungen im Naturbad ist es bislang nicht erforderlich gewesen, Kurzarbeit für die Mitarbeiter anzuordnen“, sagt der Bürgermeister.

Aktuelle Informationen rund um die Huder Bäder werden über die Homepage der Gemeinde Hude veröffentlicht.