Sicherheit: Geröllstücke zieren den Ladillenweg

Hude „Beinahe wäre das meine letzte Fahrt gewesen“, sagt Hans-Werner Ellerbrock, nachdem er kürzlich mit dem Fahrrad auf dem Ladillenweg in Hude unterwegs war. Der Grund: Asphalt-Bruchstücke von einer Größe zwischen acht und zehn Zentimeter, wie der Pensionär sagt.

Als die NWZ vor Ort war, um sich ein eigenes Bild zu machen, waren entlang des Weges einige größere Geröllstücke verstärkt an den Seiten der Straße zu sehen. Ein Passant, der mit seinem Kind im Kinderwagen gerade vorbei kam, ärgerte sich über die unebene Straße.

Ellerbrock wandte sich an den Kommunalservice Nordwest, welcher von der Gemeinde Hude die Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Wege übertragen bekommen hat. „Bitte veranlassen Sie, dass die Gefahrenstellen in Ordnung gebracht werden“, heißt es in der Nachricht von Ellerbrock.

Der Ladillenweg wurde vor kurzem vom Zweckverband Kommunalservice Nordwest profiliert. Heißt: Wenn sich Fahrrinnen und Schlaglöcher bilden, wird die Oberfläche aufgebrochen und neu verteilt, um das ursprüngliche Profil wieder herzustellen. „Tatsächlich bilden sich hierbei Geröllanteile an der Oberfläche heraus, die den Nutzern von Einspurfahrzeugen zwar Vorsicht abverlangen, aber dennoch keine unausweichliche Gefahr darstellen beziehungsweise den Weg für Einspurfahrzeuge akut verkehrsunsicher machen“, sagt Uwe Nordhausen, Geschäftsführer vom Kommunalservice Nordwest.

Es wurde zudem eine Ortsbegehung unternommen. „Aber die von Herrn Ellerbrock beschriebenen acht bis zehn Zentimeter großen Brocken haben wir nicht vorgefunden, sondern einfach Steinchen, die sich im Zuge der Profilierung noch an der Oberfläche befinden“, sagt der Geschäftsführer weiter. Nordhausen fügt hinzu, dass sich der Ladillenweg durch die Benutzung von Fahrzeugen und Menschen weiter glätte. Dieses Verfahren wird laut Nordhausen seit 40 Jahren angewendet.

Ellerbrock findet allerdings das angewendete Auftragsverfahren mit dem Material inakzeptabel. „Warum nicht mit Rüttler oder Walze glätten? Dabei werden erfahrungsgemäß die großen Bocken zerlegt“, sagt der Pensionär.

Das gleiche Problem zeigt sich laut Ellerbrock auch an der Hohelucht in Vielstedt. „Hier wird die Berme von Hoogelied bis zum Ortsschild regelmäßig mit Asphaltbruch gefüllt. Auch hier weichen oft Radler und Fußgänger aus, wenn Autos passieren“, sagt der Pensionär. Seine Bitte an den Kommunalservice: „In Zukunft in der Arbeitsplanung an die Belange der Nutzer denken.“

Zwar gibt es die Möglichkeit, Wege einzuwalzen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, aber das würde im Ladillenweg zu Problemen führen: Dann werde das Regenwasser nicht mehr den Weg durch die Oberfläche finden und es würden sich bei kleinsten Regenereignisse sofort Rillen und Einschnitte in der Oberfläche bilden, so Nordhausen weiter.

Auch eine Asphaltierung ist nicht geplant. Zum einen sei der Ladillenweg ein unbefestigter Weg, weil er von Fahrzeugen und Menschen nicht ausgeprägt benutzt werde. Zum anderen führe das wieder zum Problem der Entwässerung. „Dann müsste man das Wasser im Seitenraum loswerden oder ein Oberflächenentwässerung einbauen. Das ist an vereinzelten Orten möglich, aber im Ladillenweg ist es besonders schwer, weil da weite Bereiche sind, die höher sind als die Fahrbahn selbst. Da wird man das Wasser nicht los“, sagt der Geschäftsführer weiter.

Der Bitte von Ellerbrock will der Kommunalservice Nordwest nachkommen und darauf achten, dass kleineres Material verwendet wird. Das hat allerdings Grenzen, wie Nordhausen betont: „Wenn die Anteile zu kleinteilig werden, haben sie keinen Halt mehr in der Oberfläche und dann ist der Weg sofort wieder zerfahren“, erklärt der Geschäftsführer.