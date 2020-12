Spenden können auch in Hude abgegeben werden: Johanniter-Weihnachtstrucker machen sich bald auf den Weg

Hude Corona zum Trotz starten auch in diesem Jahr die Johanniter-Weihnachtstrucker, u m bedürftigen Menschen in Osteuropa sowie erstmals auch in Deutschland zu helfen. Mit dabei ist der Ortsverband Hude der Johanniter-Unfall-Hilfe. Wie alle anderen Dienststellen der Johanniter ist auch Hude Annahmestelle für fertig gepackte Pakete.

„Bei uns können Spender und Unterstützer die einzelnen Bestandteile eines Hilfspakets auch lose anliefern“, erklärt Andreas Feige, Ortsbeauftragter der Johanniter in Hude. „Wir packen die Kartons dann zusammen und schicken sie auf die Reise.“

Der Inhalt der Weihnachtstrucker-Pakete ist genau festgelegt und orientiert sich am Alltagsbedarf einer vierköpfigen Familie.

Die Paketliste sieht wie folgt aus: ein Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta.

Abgegeben werden können fertig gepackten Pakete und die einzelnen Bestandteile in der Dienststelle der Johanniter an der Parkstraße 60 zu den Öffnungszeiten montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Annahmeschluss ist der Montag, 14. Dezember, danach werden die Pakete über ein Sammellager bei Hannover in die wirtschaftlich benachteiligten Regionen der Ukraine geschickt.

Spender werden gebeten, sich an die Packliste zu halten, damit keine Probleme beim Zoll entstehen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel sollten in einen stabilen Karton gepackt werden.

„Viele packen seit mehreren Jahren für den Johanniter-Weihnachtstrucker, das gehört bei ihnen zur Vorweihnachtszeit wie das Plätzchenbacken“, sagt Andreas Feige.

Die Päckchen sind für notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung, deren Lebenssituation durch die Coronavirus-Pandemie oft noch schwieriger geworden ist.

Zudem gibt es in diesem Jahr zusätzlich die Möglichkeit, „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Mehr Infos gibt es im Internet: