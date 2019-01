Hude Wie vielfältig das Freizeit- und Sportangebot in der Gemeinde Hude ist, konnte man am Donnerstagabend sehen. In den Geschäftsräumen der Vereinigten Volksbank in Hude hatten sich Beauftragte von elf Vereinen und Institutionen aus den verschiedensten Bereichen versammelt. Was sie einte, war der Grund ihres Kommens – und ein Ziel.

Von den Vertretern der Vereinigten Volksbank um Vorstandsmitglied Jürgen Kikker, Privatkunden-Bereichsleiterin Alke Dietrich und Organisatorin Christina Gallimore bekamen die Versammelten zusammengerechnet 15.593,09 Euro überreicht, die in die Realisierung gemeinnütziger Projekte fließen.

Mehr als 15 500 Euro gespendet Insgesamt elf Vereine und Institutionen aus Hude profitieren von den zahlreichen Spenden der Kunden der Vereinigten Volksbank, die aus den Erträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft zusammengekommen sind. Folgende Vereine sind mit zusammengerechnet 15 593,09 Euro bedacht worden und haben einen genauen Verwendungszweck formuliert: Förderverein Grundschule Hude-Süd (1000 Euro für Anschaffungen im Bereich Medien), Frünn van de ole Landmaschin (1081,52 Euro für Anschaffungen von Material für eine Remise), Fußballclub Hude (811,57 Euro für Trikotsatz E 1-Jugend und 2000 Euro für Lautsprecheranlage), Heimatverein Wöschenland (1200 Euro für Anschaffungen von Farbe für Sitzbänke etc.), Jagdhornbläsergruppe Ganderkesee/Hude (2000 Euro für Ausstattung der Damen mit Trachten), Luftsportverein Hude (1000 Euro für Schulungsflugzeug, Fernsteuerungsanlage), Schützenverein Wüsting (1000 Euro für Luftpistole), SF Wüstung (1000 Euro für Fußballtore, Bälle, Sportartikel), THW Jugend Hude/Bookholzberg (1500 Euro für Beschaffung eines Pkw-Anhängers), TV Hude (1500 Euro für Trainingsgeräte, Wettkampfspeere), Tweelbäker Heimatverein (1500 Euro für Sitzecken).

„Besonders danke ich den Ehrenamtlichen, die das mit ihrem Einsatz in den Vereinen überhaupt erst möglich machen. Wir können viele tolle Ideen unterstützen, die unsere Region lebenswert machen“, sagte Vorstandsmitglied Kikker. Dies sei nur mithilfe der rund 20.000 Volksbankkunden zu erreichen, die ihr Geld durch etwa 190.000 Loskäufe für die gute Sache zur Verfügung gestellt hätten.

Die Spendenbeträge kommen über das sogenannte „Gewinnsparen“ der Vereinigten Volksbank zusammen. Bei dieser Lotterie werden Lose für den Preis von fünf Euro gekauft. Vier Euro kommen direkt auf ein Sparkonto, ein Euro ist das Losentgelt für die Lotterie. Zu gewinnen sind Sachpreise oder Geldgewinne zwischen vier und 25.000 Euro. Dabei profitieren nicht nur die Gewinner, denn ein Teil des Losentgeltes fließt in gemeinnützige, kulturelle und soziale Projekte in der Region.

American Footballer in voller Montur, Leichtathleten in Trainingsjacken, Jagdhörner oder Modellflugzeuge in der Hand – so vielfältig wie die Angebote der Vereine sind, waren auch ihre Vertreter erschienen. „Von Schülern bis zu alten Maschinen“, schlug Kikker die Brücke vom Förderverein GS Hude-Süd, der neue Spielsachen für den Pausenhof anschaffen will, zu den Frünn van de ole Landmaschin, die einen Unterstand für ihre Maschinen benötigen.

Eine große Gemeinsamkeit gab es im Sportbereich. Der neue Kunstrasenplatz samt Laufbahn am Huder Bach wird dank der Spendengelder mit einer Lautsprecheranlage ausgestatten. Davon profitieren die vier Nutzer gleichermaßen: FC Hude, SF Wüsting, TV Hude und TuS Vielstedt. „Es freut uns besonders, dass wir vielen Kindern damit bei der Ausübung ihrer Leidenschaft helfen können“, sagte Kikker. Der Geldsegen kam bei allen Beteiligten gut an.