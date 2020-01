Hude Der Huder Manuel Tramp hat seit etwa einer Woche einen ungewöhnlichen Gast: Eine Rassetaube hat sich sein Haus und das Grundstück als ihr neues Zuhause ausgesucht. Vergangenen Freitag entdeckte Tramp das schwarz und weiß gefleckte Tier. „Die Taube wirkte erstmal orientierungslos“, sagt der Huder. „Sie schien sehr erschöpft zu sein.“

Seitdem übernachtet sie meist in der Nähe des Dachs auf einem der Rollladenkästen. Tagsüber ist sie aktiver und dreht auch über dem Haus einige Runden. „Krank oder verletzt wirkt sie dabei nicht“, sagt Tramp. Auch in den Tagen nach der Entdeckung entfernte sich die Taube nicht weit von dem Grundstück, das sich im Umkreis der Ulmenstraße in Hude befindet. Selbst das Feuerwerk an Silvester hat das Tier nicht vertrieben. „Da hat sie hier die Nacht trotz der Knallerei verbracht.“

Vermutlich Mönchtaube

Aufgrund des auffälligen Musters des Gefieders vermutet Tramp, dass es sich um eine sogenannte Mönchtaube handelt. Zudem geht er davon aus, dass das Tier von einem Züchter stammt. Der Vogel sei sehr zutraulich und reagiert, wenn Tramp pfeift. Bis auf zwei bis drei Meter konnte er sich dem Tier schon nähern. „Es ist verrückt, dass sie einfach hier bleibt“, sagt der Huder. Mittlerweile hält er morgens automatisch Ausschau nach der Taube auf seinem Grundstück.

Kein Ring vorhanden

Einen Ring, über den man die Taube einem Besitzer zuordnen kann, trägt sie allerdings nicht. Laut Sven Wiesner, 1. Vorsitzende des Stedinger Rassegeflügelzuchtvereins Berne, sind nicht alle Zuchttauben durch einen Ring gekennzeichnet. Hat man vor, das Tier zum Beispiel auszustellen, so müsse es jedoch beringt werden.

Wiesner nimmt an, dass die Taube von einem Greifvogel gejagt wurde und dadurch ihren Weg nach Hause nicht mehr fand. In solchen Fällen rät Wiesner dazu, den Fundtieren Wasser und ein paar Körner hinzustellen. Das war auch Tramps erster Gedanke – er versorgte das Tier mit einem Schälchen Flüssigkeit und etwas Vogelfutter.

Hoffen auf Happy End

Unterdessen hofft er, den Halter zu finden. „Mir wäre es einfach wichtig, dass sie ihren Besitzer wieder bekommt.“ Denn der Huder vermutet, dass die Taube nicht mehr lange alleine zurecht kommt. „Es wäre schön, wenn sie ein Happy End bekäme.“ Tramp hat bereits das Fundbüro und einen Taubenzüchter informiert. Leider konnte sich der Besitzer bisher nicht ausfindig machen. Über diesen Zeitungsaufruf hofft der Huder nun auf Erfolg. • • • • Wer Hinweise geben kann oder die Taube als seine eigene erkennt, kann sich bei der NWZ-Redaktion Hude (red.hude@nwzmedien.de) melden.