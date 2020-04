Waldwirtschaft: Kleiner Käfer frisst sich durch die Borke

Hude Der Borkenkäfer bereitet auch den privaten Waldbesitzern große Probleme. Laut Greta von Witzleben, Gutsverwalterin und Försterin in Hude, ist die einzige sinnvolle und wirkungsvolle Maßnahme eine „saubere Waldwirtschaft“ zur Bekämpfung des ungewollten Eindringlings. Seit mehr als zehn Generationen bewirtschaftet die Familie von Witzleben das Reiherholz bei Hude nachhaltig.

Der kleine, unscheinbare Käfer richtet im Wald große Schäden an, wie Greta von Witzleben und ihr Mann Philipp Verpoorten – ebenfalls Förster – mit Sorge feststellen.

• Der Buchdrucker

„Durch die beiden extremen Hitzesommer 2018 und 2019 konnte sich der Käfer hervorragend im Wald vermehren. Die enorme Trockenheit im Wald ist eine ideale Voraussetzung für die Käfer und führt zu einer explosionsartigen Massenvermehrung insbesondere von zwei Borkenkäferarten: dem Buchdrucker und dem Kupferstecher“, erklärt von Witzleben.

„Die befallenen Bäume sind vor allem Fichten. Diese müssen umgehend entnommen werden, um den Käfern ihr Zuhause zu nehmen und eine weitere Verbreitung einzudämmen“, so die Gutsverwalterin. Zudem gehören die Käferarten zu den rindenbrütenden Borkenkäfern. Das heißt: ihre Brut entwickelt sich in der Rinde. Dabei wird die Bastschicht des Baumes zerstört und bei starkem Befall der Nährstofftransport des Baumes unterbrochen.

• Verluste auffangen

Greta von Witzleben plädiert zudem für die Entnahme der befallenen Bäume, da durch die Altkäfer beim Anlegen ihrer Brutplätze Pilze eingetragen werden, die zu einer weiteren Beschleunigung des Absterbe-Prozesses der befallenen Bäume führen. „Die Ernte ist zudem wichtig, da wir jetzt noch ein wenig Gewinn mit dem Holz erzielen können, bevor es uns unter den Händen durch den Pilzbefall ,weggammelt’“, sagt die Försterin. So ließen sich die Verluste, die der Käfer mit sich bringe, noch ein wenig auffangen.

In normalen Jahren, ohne extreme Wetterbedingungen, könne sich nämlich eine gesunde Fichte gut gegen die Borkenkäfer wehren. Dann versuche der Käfer ein Loch in die Rinde des Baumes zu bohren, aber dieser sondere Harz ab und verhindere somit das Eindringen des Schädlings.

• Raus aus dem Wald

Die vom Borkenkäfer befallenen Bäume müssten schnellstmöglich gefällt werden, bevor die Käfer wieder ausfliegen. Das gefällte Stammholz müsse raus aus dem Wald, das restliche Holz (Äste und Kronenmaterial) schnellstmöglich unschädlich gemacht werden, durch Häckseln oder Austrocknen, so die Gutsverwalterin.

Neben dem kranken und befallenen Nadelholz ist durch die Entnahme in den Wäldern der Familie von Witzleben Laubholz in Stämmen angefallen, was noch zu haben ist. Brennholzselbstwerber mit Sägeschein können sich bei der Gutsverwaltung in Hude melden. Sie ist zu erreichen unter Telefon 04408/1804 (forst@gutsverwaltung-von-witzleben.de).