Hude Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hude hat die Schaustellerfamilie Blume im vergangenen Jahr erstmals dafür gesorgt, dass der Klosterort nach langer Pause wieder einen Weihnachtsmarkt hat. Nicht nur für ein paar Tage, sondern sechs Wochen lang, gab es auf dem Bahnhofsvorplatz, mitten im Ort, einen bunten Trubel mit weihnachtlichen Buden, Kinderkarussell, Weinstübchen, Bio-Eisbahn und mehr. Und auch in diesem Jahr wird der „Winterzauber“ wieder aufgebaut, wie Schaustellerin Carmen Blume berichtet.

Vom 23. November bis 31. Dezember wird es den Markt auf den Bahnhofsvorplatz geben. Nur Totensonntag und Heiligabend ist nicht geöffnet. Ansonsten gibt es montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr wieder den winterlichen Treffpunkt in Hude.

Die Bio-Eisbahn werde dieses Mal auch überdacht, erzählte Carmen Blume am Freitag. Die Eisbahn könne an den Vormittagen auch von Schulen und Kindergärten reserviert werden. Man wolle insgesamt für ein noch schöneres Ambiente sorgen und das Sortiment an den Ständen erweitern.

Laut Carmen Blume gibt es bereits erste Anfragen von Gruppen aus Firmen und Vereinen, die ihre Weihnachtsfeier auf dem „Winterzauber“-Markt in Hude veranstalten wollen. Wer einen Termin im Weinstübchen mit seinen überdachten Sitzmöglichkeiten reservieren möchte, kann sich an Carmen Blume unter Telefon 0178 5003300 wenden. Der „Winterzauber“-Markt ist ideal auch für Gruppen aus Oldenburg und Bremen, liegt er doch direkt am Bahnhof.

Im vergangenen Jahr gab es auch verschiedentlich Auftritte, unter anderem vom MGV Singkreis Langenberg und dem Shantychor. Ähnliches ist auch dieses Mal vorgesehen. Wer noch zum Programm beitragen möchte, kann sich an Carmen Blume wenden. Abschluss soll wiederum mit der Silvesterparty am 31. Dezember sein. Am 7. Dezember findet außerdem wieder der Lichterabend des Gewerbe- und Verkehrsvereins im Zentrum statt. Der Lichterabend in Verbindung mit dem Markt kam im vergangenen Jahr sehr gut an.